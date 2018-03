Peníze v krabici byly pro ČSSD, tvrdí Rath u soudu v závěrečné řeči

Před třemi lety Rath hovořil tři jednací dny, tentokrát prý vystoupení bude kratší. Novinářům sice před pondělním líčení řekl, že u sebe má až tisíc stránek podkladů, z nichž bude vycházet, avšak číst je všechny nehodlá. Rath odhadl, že domluví v pondělí, případně v úterý.

Ve své řeči se zpočátku pustil do kritiky soudu a státního zástupce. Bývalý poslanec ČSSD se zlobil, že trestní senát nebral v úvahu argumenty a důkazy předkládané obžalovanými. „Je naprosto typické, že je zcela opomíjeno to, co říkám. Jako jediný jsem neodmítl vypovídat,“ řekl. Minulý rozsudek, který zrušil odvolací soud, byl podle něj v podstatě okomentovaná obžaloba.

Rath tvrdí, že důkazy pro prokázání jeho viny nejsou. Nikdo prý nedokázal, že o údajných úplatcích v souvislosti se zakázkami Středočeského kraje věděl, nebo že byly pro něj. „Ani odposlechy toto nad vší pochybnost nedokladují,“ podotkl. Pokud by firmy dávaly popsané úplatky, tak by podle Ratha na zakázkách dokonce prodělaly.

A jak se dívat na případy, kdy odposlechy zachytily hovory o konkrétních částkách? K tomu Rath uvedl, že obžalovaná Kateřina Kottová sháněla peníze na volby. „Pokud odposlechy zachytily něco o penězích, tak tyto peníze nepatřily mě, ale sociální demokracii,“ vysvětlil bývalý politik této strany.

Letadlo ani helikoptéru nemám

O tom, že v krabici od vína, s níž ho zadrželi kriminalisté, nese sedm milionů, prý nevěděl. Odposlechy podle něj prokazují, že Kottovi mu dávali víno. „Nelze říct, že to Rath nesl, tak je to jeho,“ upozornil. „Nebyly mé, ale sociální demokracie,“ dodal. Poukázal při tom na současného předsedu strany Jana Hamáčka, který tehdy dělal volebního manažera.

O souvislosti s kampaní Rath nehovořil poprvé. Proti jeho tvrzením se už dříve Hamáček ohradil. „Pokud vím, je to již několikátá verze obhajoby Davida Ratha. Jako volební manažer ČSSD jsem neměl kompetence v oblasti financování strany,“ napsal na počátku března redakci iDNES.cz.

Obžalovaný expolitik argumentoval, že si nad poměry nežil. „Mám snad letadlo? Létám soukromou helikoptérou?“ ptal se. A odpověděl si sám, že jeho majetek odpovídá jeho zaměstnání. „Soudní jednání není od počátku férové. Jde o odsouzení na objednávku,“ vyjádřil se k procesu.



O vině obžalovaných naopak nepochybuje státní zástupce Petr Jirát. Pro Ratha, stejně jako pro Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra Kotta, žalobce navrhl osm až devět let vězení a propadnutí veškerého majetku.

Krajský soud v Praze Ratha v roce 2015 nepravomocně potrestal 8,5 lety vězení za údajné přijímání úplatků a manipulování s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji. Jenže odvolací vrchní soud rozsudek zrušil s tím, že klíčové odposlechy nelze v řízení použít. Avšak opačný názor následně vyslovil Nejvyšší soud, důkazy v podobě nahrávek tak u krajského soudu obstojí.

V korupční kauze je 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři a jednatelé zdravotnických společností. Kromě spolupracující obviněné Ivany Salačové všichni vinu odmítají. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.

V kauze Davida Ratha začaly závěrečné řeči: