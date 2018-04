Filip prozradil, na výběr kterých tří ministrů chce mít KSČM vliv

Za pokrytectví označil počínání ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. „Připadá mi směšné, že ze sebe někdo dělá etickou ikonu a z politických důvodů odstoupí z vlády, když ten důvod je jasný - porušil zákon. To, co tady předvedl s vydáním Jevgenije Nikulina, hraničí s trestním zákonem,“ tvrdí Filip.

Marně hledal, jestli došlo u ruského hackera Nikulina, jehož vydání do USA podepsal Pelikán, než oznámil svůj odchod z vlády, k přeměně zadržovací vazby na vazbu vydávací. „Jestli byl, nebo nebyl obejit advokát,“ uvedl Filip. Proto bude při jednání o vládě chtít, aby ministrem byl nestraník, na němž se ANO dohodne s komunisty.

„Budu to navrhovat hnutí ANO, zítra to chci říci panu prezidentovi, že by to byl odborník, na kterém by se shodly politické strany, které budou jednat o ustavení vlády. To by se týkalo i resortů, kde může být někdo z ministrů ve střetu zájmů,“ řekl Filip.

Zmínil dvě ministerstva. „Například zemědělství, kde by měl ten člověk být nominantem stran, které se budou na vládě účastnit, stejně tak zdravotnictví,“ uvedl předseda komunistické strany.

Na dotaz, jak se komunisté vyrovnají s tím, že by vládu Andreje Babiše tolerovalo ještě SPD Tomia Okamury, a zda to pro KSČM nebude problém, odvětil: „Zatím jsme nejednali s SPD, vyjednávali jsme programový kompromis s hnutím ANO,“ řekl iDNES.cz předseda komunistů Filip, že to může být problém. „Jsme přece jen internacionální strana. Mezinárodní kontakty SPD směřují spíše k Marine Le Penové a jiným stranám, které nám nekonvenují,“ řekl šéf komunistů.

Spolupráce s komunisty je jediná varianta, která Babišovi zbyla, když ostatní strany odmítly spolupráci s vládou, kterou by vedl trestně stíhaný politik.