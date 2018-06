Spor o Pocheho brzdí vznik nové vlády. Může to být problém, řekl Hamáček

„Pokud by nebyly dodržovány principy koaliční smlouvy, mohl by to být problém,“ řekl Hamáček po zhruba hodinové schůzce.

Babiš uvedl, že kvůli tomu preziendentovi Zemanovi nepoveze návrh na složení vlády, ale seznámí ho se stranickými nominacemi. Vzhledem k odmítavému postoji prezidenta a komunistů ale on sám jako budoucího ministra zahraničí nevidí Pocheho. „Nevidím k tomu důvod,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, zda neuvažuje o schůzce s Pochem, aby mu kandidát ČSSD sám vysvětlil své postoje a aby se premiér neopíral jen o zprostředkované názory o postojích europoslance.

Zeman Pochemu vyčítá jeho údajný vstřícný postoj k migraci. Jedním z důvodů prezidentova ostře negativního postoje však může být to, že Poche před volbou hlavy státu nepodporoval Zemana, ale Jiřího Drahoše.

Lídr sociální demokracie Hamáček do Průhonic, kde premiér bydlí, zamířil ve chvíli, kdy Babiš oznámil, že nenavrhne Pocheho na post ministra zahraničí. I Hamáček mluvil o tom, že šéf ANO prezidentovi oznámí, jací jsou kandidáti stran do vlády. Ne že jsou to i jeho návrhy jako premiéra.

„KSČM by vládu s panem Pochem nepodpořila, takže ji nemá smysl navrhovat. Prezident by ji ostatně odmítl i jmenovat,“ napsal před schůzkou s Hamáčkem Babiš na své facebookové stránce. A stejně hovořil i po ní.

„Pokud bychom takovou vládu přesto navrhli, vznikne ústavní krize, ve které se opravdu nechci angažovat. Souhlasím s názorem pana prezidenta,“ uvedl šéf ANO.

Spor se rozhořel ani ne celý den poté, co ČSSD oficiálně vyhlásila, že její členové kývli na vstup do vlády a Hamáček zopakoval, že nevidí žádný důvod, aby strana měnila své nominace na pozice pěti ministrů, které má získat.

Na schůzce s Hamáčkem chtěl Babiš doladit složení vlády. ČSSD má mít pět míst. Kromě ministerstva zahraničí také vnitro, které má vést Hamáček, práce a sociálních věcí v čele s Petrem Krčálem, zemědělství v čele s Miroslavem Tomanem a kulturu s Antonínem Staňkem.

Babiš řekl, že už má jasno o všech kandidátech ANO. Prozradit je nechtěl. Nejisté teď ale je, zda koaliční menšinová vláda ANO a ČSSD vůbec vznikne.