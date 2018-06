Zeman spálil červené trenýrky. Skončil čas spodního prádla v politice, řekl

Když den před tím Hrad oznámil mimořádný brífink, na sociálních sítích začali lidé řešit, oč půjde. Spekulovalo se, zda ohlásí abdikaci ze zdravotních důvodů, sňatek dcery či narození dítěte.

Dokonce si na to lidé mohli vsadit (více v článku Zásnuby Kateřiny, abdikace? Sázkaři tipují, co chce Zeman sdělit národu). Spekulace přiživil i prezidentův mluvčí, který ve středu řekl: „Bude se to týkat příjemné události.“ Nakonec si prezident České republiky ze všech vystřelil.

Nechal spálit symbol toho, jak se mu jeho kritici před časem vysmáli, když se dokázali dostat až na střechu Pražského hradu a vyměnit prezidentskou standartu za červené trenýrky.

Ty se pak, spolu s červenými kartami jimiž lidé mávali na Zemana, staly symbolem nesouhlasu s prezidentovou politikou.

Prezident při happeningu řekl, že „trenýrky“ hradní kancelář koupila za korunu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Je mně líto, že z vás dělám blbečky, opravdu si to nezasloužíte,“ řekl Zeman novinářům.

Babiš řekne svoji vládní sestavu Zemanovi v neděli

Prezident si také ještě před pálením trenýrek na Hrad pozval premiéra Andreje Babiše a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše. Na happeningu však nikdo nedostal šanci se ho zeptat, na čem se domluvili.

Při akci „pálení trenýrek“ prezident ovšem oznámil, že v neděli ve 14 hodin přijme Babiše v Lánech. To by už od něj měl slyšet kompletní návrh složení vlády, když už bude znám výsledek referenda ČSSD o vstupu do vlády. Všichni už však počítají s tím, že to je formalita.