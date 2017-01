USA zadržely první občany ze zakázaných zemí. Iráčané podali žalobu

Podle právníků zadržených mužů měli oba právo legálně vstoupit na půdu Spojených států, protože měli vyřízená platná víza. Na letišti je však zadrželi kvůli nařízení, které Trump v pátek podepsal.

Nové opatření pozastavilo na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Příkaz rovněž dočasně zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Týká se to sedmi států - Sýrie, Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska a Súdánu (psali jsme zde).

Právníci uvedli, že jeden z Iráčanů zadržených na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku, Hameed Khalid Darweesh, pracoval v Iráku deset let pro americkou vládu. Speciální imigrační vízum získal v den Trumpovy inaugurace.

Druhý Íránec, Haider Sameer Abdulkaleq Alshawi, dostal vízum na začátku ledna, aby se v USA mohl setkat se svou ženou a synem, kteří už v USA jsou a mají status uprchlíků. Manželka pracovala pro americkou armádu.

Zadržení Iráčanů je podle jejich právníků nezákonné. Podali žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a vládu Spojených států a žádají o slyšení. Podle CNN mají také v úmyslu podat hromadnou žalobu jménem jiných migrantů.

Do letadla je nepustili

Omezení se v sobotu dotklo i pěti iráckých pasažérů a jednoho Jemence, kteří chtěli v Káhiře nastoupit do letadla společnosti EgyptAir mířícího do New Yorku. Šest cizinců nesmělo nastoupit do letadla, přestože měli platná imigrační víza, napsal Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje.

Pět Iráčanů přiletělo z Irbílu. V egyptské metropoli chtěli přestoupit na let do USA, ale museli se letecky vrátit do Iráku.

O nově platném nařízení informovala své pasažéry i katarská letecká společnost Qatar Airways. Upozornila, že ti cestující, kteří v sobotu chtějí letět do USA a pocházejí ze států dotčených Trumpovým příkazem, potřebuji k cestě povolení k trvalému pobytu v USA (takzvanou zelenou kartu) nebo diplomatické vízum, které se týká cizích vlád, Spojených národů, některé z mezinárodních organizací a Severoatlantické aliance.