Nejstarší i nejbohatší. Osm historických milníků Trumpova prezidentství

Věk Nejstarší nastupující prezident

Donald Trump oslavil sedmdesáté narozeniny 14. června loňského roku. To z něj dělá nejstaršího muže v historii USA, který nastoupil do úřadu prezidenta. Předchozí rekord držel Ronald Reagan, který se v roce 1981 hlavou státu stal ve svých devětašedesáti letech.

Možná právě faktor vysokého věku motivoval Trumpa, aby jeho doktor zveřejnil dopis, ve kterém se zavazuje, že magnát bude „nejzdravější osoba, která kdy byla zvolena za prezidenta“.

Průměrný věk nástupu do funkce všech předchozích 44 prezidentů je 55 let. Nejméně bylo při nástupu do funkce Theodoru Rooseveltovi - 42 let.

Peníze První miliardář prezidentem

Trump je první miliardář, který kdy do funkce nastoupil. Jeho majetek Forbes odhaduje na 3,7 miliardy dolarů (94 miliard korun). Sám Trump hovořil o tom, že jeho majetek přesahuje 10 miliard dolarů (254 miliard korun).

I v minulosti měla Amerika mnoho prezidentů, kteří neměli hluboko do kapsy. Současné odhady například hovoří o majetku Georga Washingtona, který by měl v dnešní době hodnotu půl miliardy dolarů (asi 12,5 miliardy korun). John F. Kennedy měl zase před smrtí rukou atentátníka na svěřeneckém účtě přes deset milionů dolarů (asi 250 milionů korun), které mu přenechal jeho bohatý otec.

Trump bude následovat příklad bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera a bude pobírat plat ve výši symbolického jednoho dolaru.

Spolupracovníci Nejbohatší kabinet v historii

I mnoho spolupracovníků, které si Trump vybral do svého týmu, se může pochlubit tučnými konty. Trumpův kabinet bude nejzámožnější v moderní historii Spojených států. „Administrativa Donalda Trumpa: z, podle a pro milionáře a miliardáře“ - tak Trumpův kabinet popsal demokratický senátor za Vermont Bernie Sanders.

Podle deníku Washington post sám Wilbur Ross (více o čtěte něm zde), budoucí ministr obchodu, vlastní majetek ve výši 2,5 miliardy dolarů - desetkrát více než měli členové prvního kabinetu George W. Bushe v roce 2001 dohromady. Stejný kabinet, který už tehdy novináři označovali jako složený z milionářů.

Odhaduje se, že majetek celého Trumpova kabinetu je 35 miliard dolarů, více než je roční HDP Bolívie.

Zkušenosti Bez politické minulosti

Trump si zahrál ve filmech, reklamách a moderoval reality show. Vybudoval impérium a vydělal miliony dolarů. Faktem ale zůstává, že v politice je nováčkem - zvláště, když se podíváme do minulosti. Za posledních šedesát let nebyl prezidentem zvolen člověk, který by neměl žádné zkušenosti z Kongresu nebo jako guvernér.

Poslední prezident, který nastoupil do funkce bez předchozí zkušenosti z politiky, byl v roce 1953 Dwight Eisenhower. Předtím však alespoň působil jako nejvyšší velitel spojeneckých armád ve druhé světové válce.

Jak ale Trump rád zdůrazňoval po celou kampaň, právě to, že není spojen se zavedenými politiky, je spíš výhoda.

Rodina Nejmocnější děti

Svého zetě Jareda Kushnera Trump jmenoval poradcem, čímž si Kushner vysloužil označení médii jako nejmocnější prezidentský zeť v historii. Pravda však je, že i zeť Woodrow Wilsona zastával funkci ministra financí.

I Kushnerova manželka Ivanka Trumpová je považována za nejvlivnější „první dceru“ v historii.

Zvířata Bez domácích mazlíčků v Bílém domě

Kolem voleb se toho událo tolik, že kdekdo mohl přehlédnout jeden pro americkou veřejnost nezanedbatelný fakt - Trump nevlastní žádného domácího mazlíčka.

Je tak pravděpodobné, že se stane prvním prezidentem po více než století, který zůstane v Bílém domě bez doprovodu zvířat. Podle prezidentského muzea domácích mazlíčků měla téměř každá hlava státu zvířecího společníka, někteří doslova zvěřinec.

John F. Kennedy měl například králíka a kanárka. Primát ale patří Grace Coolidgeovi, který v Bílém domě podle muzea vytvořil doslova zoo. Do ní patřio nejméně 12 psů, osel jménem Ebenezer, lví mláďata a malý hroch.

Ekonomika Nejzatvrzelejší vůči volnému obchodu

Trump vyhrál volby i díky slibům, že vytvoří nová pracovní místa, politiku příliš volného trhu pak vinil z kolapsu amerického průmyslu. To je pro americké prezidenty poměrně neobvyklé. Naposledy by se takové postoje daly vystopovat k Herbertu Hooverovi.

V září 2015 Trump řekl deníku The Economist, že Čína „nás zabíjí“ a že miliony Američanů jsou „unaveni a ochuzováni“. Řekl také, že kdyby byl prezidentem uvalil by dvanáctiprocentní daň na dovážené zboží z Číny.

Během kampaně Trump vyhrožoval, že zatočí s dohodou NAFTA, která zabezpečuje zónu volného obchodu mezi Kanadou USA a Mexikem a funguje už třiadvacet let. Slíbil také, že by opustil transpacifickou obchodní dohodu (TTIP).

Manželka První dáma ze Slovinska

Bývalá modelka Melanie Trumpová pochází ze Slovinska, a první dámou tak bude poprvé v historii žena, jejíž rodná řeč není angličtina. Je rovněž teprve druhou první dámou, která se narodila mimo USA. První byla Louisa Adamsová, manželka Johna Quincyho Adamse, narozená v Londýně.

Trump byl ženatý už dvakrát předtím a Melanie je tak jeho třetí ženou. I to je v Bílém domě k vidění poprvé. Prvním prezidentem, který byl rozvedený, byl Ronald Reagan, jenž se rozvedl s herečkou Jane Wymanovou dávno předtím, než se chopil vlády.

Melanie mluví slovinsky, anglicky, francouzsky, německy a srbsky, což ji dost možná dělá nejlépe jazykově vybavenou z dosavadních prvních dam, jež se v Bílém domě vystřídaly.