Cizinci po příletu nahlásí oblíbené weby a kontakty, zvažuje Bílý dům

Přestože poslední Trumpovo nařízení, které cílí na cizince, rozdělilo americkou společnost na dva tábory, uvažuje Bílý dům o dalších omezeních. Trumpova administrativa zvažuje možnost, že by cestující, kteří přiletí do Spojených států, museli úřadům předat vybrané informace.

Zveřejnit by museli veškeré internetové stránky a sociální sítě, které si prohlíží, a poskytnout kontakty uložené ve svých mobilních telefonech. Pokud by odmítli, nebyli by vpuštěni do země. Americká televize CNN to uvedla s odkazem na poradce amerického prezidenta Stephena Millera.

Podle zdrojů americké televize jde však zatím jen o předběžnou diskuzi. Stejně tak zůstává otázkou, jak by se takové nařízení uvedlo do praxe. Mluvčí Bílého domu Sean Spicera záležitost zatím nijak nekomentoval.

Spojené státy i světoví státníci reagují v současné době na imigrační nařízení, které vydal nový americký prezident v pátek (psali jsme zde). Výnos na 120 dní pozastavuje program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakazuje vstup do USA migrantům ze Sýrie a na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem z dalších šesti zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu.

Světové aerolinky tak nyní začaly odmítat pasažéry ze zemí, kterých se dočasný zákaz vstupu na území USA týká.

Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů. Americký soud však proti výnosu zakročil a lidé, kteří již ve Spojených státech byli, nebudou vyhoštěni (psali jsme zde).

Šéf prezidentské kanceláře Reince Priebus podle agentury Reuters prohlásil, že zadrženo zůstává jen asi dvacet cestujících, kteří přiletěli do Spojených států. „Není to chaos,“ řekl televizi NBC Priebus. Uvedl, že v sobotu přiletělo do Spojených států 325 tisíc cestujících a z nich bylo zadrženo 109. „Většina těchto lidí byla odsunuta. Máme ještě dvě desítky těch, kteří zůstávají (zadržení), a mám za to, že pokud to nejsou špatní lidé, tak během dneška projdou,“ dodal šéf prezidentské kanceláře.

Podle Millera Donald Trump věří ve své exekutivní nařízení a veřejnost za ním stojí. Lidé by se podle prezidenta prý neměli nechat rozptylovat hysterickými hlasy v televizi.

Zadržení cizinci byli propuštěni. V USA smějí zůstat: