Svoboda: Trump je nadějí na šok, který všechny zmátoří

Cyril Svoboda hovořil ve studiu iDNES.cz po 13. hodině. Trumpa v úvodu odmítl označit za kontroverzního či vyhraněného politika s poukazem na to, že zatím Trump politikem nebyl a do veřejného dění teprve vstupuje. „Zatím ho jako politika neznáme,“ poznamenal Svoboda.

Klíčovým faktorem Trumpova prezidentství bude podle něj to, jak se nový šéf Bílého domu srovná s Kongresem. „Je tam republikánská strana, která ho nemá ráda, a demokratická strana, která ho opravdu hodně nemá ráda. On se ale s Kongresem bude muset smířit a hledat dohodu,“ řekl Svoboda s poukazem na to, že v opozici k zákonodárnému sboru se prezidentovi USA vládne těžko.

To ostatně pocítil Barack Obama, když jen první dva z osmi roků svého prezidentství měl Kongres na své straně. Pak v něm převážili republikáni.

Trump podle Svobody zvítězil proto, že mluvil jazykem, kterému běžní Američané rozumějí. „Řekl, že dvakrát zkrachoval, což ale znamená i to, že třikrát povstal. Tím, jak prohlásil, že vysuší močál ve Washingtonu, řekl, že přijde změna - Američané nejsou naivní, nemyslí si, že noví lidé, co přijdou, budou mravnější či lepší, ale berou to tak, že změna je život,“ soudí Svoboda.

Exministr zahraničí za KDU-ČSL také připomněl, že Trump chce po spojencích USA, zejména po Evropě, aby se o svou obranu začala více starat sama.

Trump podle Svobody určitě „je populistou“, otázka ale tkví v míře populismu. „Výroku, že zavře hranice, že nevpustí muslimy, někteří tleskají, je to silné, ale reálně to není možné. Když třeba Trump vzkázal starostovi Londýna (Sadiqu Khanovi, pozn. red.), že on do USA přijet může, tak ten vzkázal, že pojede, až budou moci přijet všichni (muslimové),“ připomněl Svoboda.

Ohledně vztahů Česka a USA nečeká bývalý šéf české diplomacie žádnou změnu. Oponoval nicméně představě, že by se velvyslankyní v ČR mohla stát Trumpova první žena Ivana. „Pokud nejde o úplně speciální případ, tak velvyslancem ve státu nemůže podle Vídeňské úmluvy být občan toho státu,“ uvedl Svoboda. To, jestli má Ivana Trumpová vedle amerického i české občanství, však není veřejně známé.