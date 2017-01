Zaorálek: Svět podle Trumpa? Musí k tomu získat podporu Kongresu

„Když přichází nová administrativa, je to spojené s výměnou stovek, tisíců úředníků, tady přichází navíc někdo, kdo není ‚vychovaný‘ ve stranických sekretariátech, bude to ještě o něco komplikovanější, než jsme zvyklí,“ míní šéf české diplomacie.

V podobném duchu jako někdejší šéf rozvědky Andor Šándor před ním (článek s videem najdete zde) Zaorálek za klíčové pro Trumpovo účinkování označil to, jakým způsobem bude vycházet s Kongresem. „Není jisté, zda to bude ‚svět podle Trumpa‘,“ řekl Zaorálek.

Za optimální by pokládal, pokud by se Trumpovi vztahy s republikány v Kongresu podařilo uklidnit, získat jejich podporu a aby vedl americkou zahraniční politiku jako předvídatelnou a transparentní. „Riziko je v tom, že se to nepodaří,“ uvedl s tím, že Trumpovi se sice daří rozbíjet některé zažité představy, ale důležité je, zda se mu po onom rozbití podaří něco nového vystavět.

Určité zneklidnění dal ministr zahraničí najevo nad náznaky, že „z prostředí kolem Trumpa slyšíme, ať bereme vážněji to, co říkal před volbami“. Pozorovatelé dění v USA přitom zmiňovali, že předvolební rétorika, kterou Trump zvolil vyostřenou, může být diametrálně odlišná od povolební reality.

Příliš velké drama pro ČR se podle Zaorálka s příchodem Trumpa neodehraje. „Jsem přesvědčen, že pro českou zahraniční politiku se tak úplně moc neděje tím, že dojde ke zvolení jednoho či druhého kandidáta. Já mohu jako sociální demokrat podporovat určitou politickou orientaci, ale neřeknu, že změníme charakter spojenectví nebo vztahů s tou zemí,“ uvedl v Rozstřelu.

Zdrženlivý, na rozdíl od prezidenta, byl i před prezidentskou volbou v USA. „Miloš Zeman na riskantnější kartu a ta mu vyšla,“ komentoval Zaorálek to, že Zeman ještě před volbami otevřeně Trumpa podpořil.

Zaorálek v závěru svého rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že se už setkal s prezidentem Zemanem, který dostal od Trumpova týmu pozvánku na jarní návštěvu Bílého domu. Zaorálek řekl, že se s prezidentem zabývali tématy, které Zeman a Trump budou na jaře probírat.