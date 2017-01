Šándor: Škoda, že jsme si uvědomili naši slabost, až když přišel Trump

„Je dobře, že přišel s tvrdým prohlášením ohledně toho, za co Evropa utrácí, ohledně výdajů na obranu... Trochu mě mrzí, že jsme potřebovali Trumpa, abychom si uvědomili, v jakém stavu jsou naše ozbrojené síly, že brigády nejsou na plných stavech, že máme zastaralé tanky, BVP koncepce ze 70. let, to je dneska úplně mimo,“ řekl v Rozstřelu Šándor.

Evropskou unii pak popíchl, že její jedinou schopností je „schopnost být konstantně překvapen a neschopnost adekvátně reagovat“, a to jak během krize na Ukrajině, tak během migrační a uprchlické vlny do Evropy.

Trump a Rusko

Šándor v Rozstřelu zkritizoval výrok odstupujícího šéfa CIA Johna Brennana, že Trump není schopen dohlédnout záměrů Ruska v zahraniční politice. „Jsem přesvědčen, že Obama o tom (chystaném Brennanově výpadu proti Trumpovi) musel vědět. Neměl povolit, aby se něco takového stalo,“ míní Šándor.

Česko a obrana Výrazné posílení české armády avizovali politici po ruské anexi Krymu. V roce 2014 dávalo Česko na obranu jen 0,91 % HDP, armáda byla podfinancovaná a měla velký vnitřní dluh. Pak se začaly výdaje zvedat, na rok 2017 se počítá s 1,08 % HDP. Armáda letos plánuje velké projekty, kupuje izraelské radary, chystá nákup vrtulníků či modernizaci protiletecké obrany. Příliš rychlý růst výdajů na obranu (členové NATO se zavázali dávat 2 % HDP, to ale plní jen málo států) politici odmítají s tím, že by je armáda nezvládla smysluplně použít.

Na adresu Ruska a možného ovlivnění amerických prezidentských voleb pak bývalý šéf vojenské rozvědky uvedl, že si nemyslí, že by Rusové dokázali proniknout do sčítacích strojů.

„To, že vykrádali e-mailovou korespondenci, to je fakt, je otázka, do jaké míry to skutečně ovlivnilo volby a do jaké míry si to Clintonová prohrála sama, to neumím posoudit,“ řekl. Připomněl též, že ovlivňování voleb není unikátní jev a že v roce 1996 Američané pomohli ke znovuzvolení Borisi Jelcinovi.

Trump podle Šándora už netrvá na odstranění syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada, přičemž kolují spekulace, že svému budoucímu ministru obrany Jamesovi Mattisovi (psali jsme o něm zde) už uložil úkol připravit do 30 dnů plán razantního zákroku proti samozvanému Islámskému státu.

Rada pro Čechy? Nebýt myší ve spojenectví se slonem

Z pohledu Česka a jeho bezpečnostního ukotvení ve světě, kde USA vládne Donald Trump, se Šándorovi příliš nepozdává české hledění na velké země. „My vytváříme strategické spojenectví s Čínou, ale viděli jste někdy strategické spojenectví slona s myší? To nejde,“ odbočil Šándor při debatě o bezpečnostních dopadech volby nového amerického prezidenta.

Pokud jde o USA samotné, hlavními bezpečnostními hrozbami pro ně zůstanou podle Šándora islámský terorismus, coby rýsující se problém Čína a bezpečnost v oblasti Pacifiku a případně Rusko.

„Je otázka, jak se bude vyvíjet ukrajinsko-ruský problém - to, že to vypadá, že by Trump mohl najít společnou řeč s Putinem, ještě neznamená, že ji najde,“ řekl Šándor. Doplnil hrozbu íránského jaderného programu a kyberútoky. „Vidíme, že svět je mnohem méně předvídatelný než býval za studené války,“ uzavřel své přemítání.