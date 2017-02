Jedeme jako dobře namazaný stroj, hájil Trump svoji vrávorající vládu

„Zapnu televizi, otevřu noviny a vidím jen zprávy o chaosu a chaosu,“ postěžoval si Trump. „A přitom je to úplně naopak. Tahle administrativa funguje jako dobře namazaný stroj, tedy až na fakt, že mi ještě neschválili vládu,“ prohlásil prezident na tiskové konferenci, na které ohlásil nominaci Alexandera Acosty na post ministra práce. Předchozí kandidát Andrew Puzder ve středu boj o funkci vzdal, protože narazil na odpor v Senátu.

Na tiskové konferenci, kterou americká média označila za verbální obdobu Trumpových výlevů na Twitteru a pozoruhodný náhled do prezidentovy mysli, většinu času obviňoval „nečestné“ novináře, že šíří „falešné zprávy“.

„Nemyslím, že by tady někdy byl prezident, který by v tak krátké době dokázal tolik, co jsme dokázali my,“ hájil Trump první čtyři týdny své vlády, během nichž zakázal obyvatelům sedmi muslimských zemí vstup do USA, nařídil stavbu zdi na mexické hranici a zrušil transpacifickou obchodní dohodu.

Ja to bordel

„Abych byl upřímný, zdědil jsem bordel. Je to bordel. Doma i venku, bordel,“ zkritizoval politiku svého předchůdce Baracka Obamy.

„Práce mizí ze země - přece vidíte, jak všechny firmy odcházejí z naší země, míří do Mexika a dalších míst, nízké mzdy, nízké platy, velká nestabilita v zámoří, podívejte se kamkoliv. Blízký východ je katastrofa. Severní Korea - o to se postaráme, vážení; o všechno se postaráme. Jenom chci, abyste věděli, že jsem podědil bordel,“ shrnul své pocity z prvních týdnů v úřadu Trump.

List The Guardian upozorňuje, že velkou část tiskové konference věnoval výpadům proti médiím. „Tisk se stal nečestným a pokud o tom nebudeme mluvit, tak prokážeme americkému lidu strašlivě špatnou službu. Strašlivě špatnou. Musíme o tom mluvit a zjistit co se děje, protože tisk se vážně vymkl kontrole. Úroveň nečestnosti je mimo kontrolu,“ prohlásil v sálu zaplněném novináři.

„Je to o tónu. V tom tónu je tolik nenávisti. Ale já přece nejsem špatný člověk,“ posteskl si Trump a rovnou odtušil, že novináři zkreslí i tiskovou konferenci, na které právě hovoří.

„Sedněte si!“

Trump také musel objasňovat kauzu bývalého poradce národní bezpečnosti Michaela Flynna, který rezignoval kvůli stykům s ruským velvyslancem

Sergejem Kisljakem.

Trump Flynna hájil, za hlavní viníky kauzy opět označil média (více zde). „O Rusku můžete říkat co chcete, všechno to byly falešné zprávy, vymyšlené věci, které měly napravit prohru Demokratů. A tisk tomu napomáhá,“ řekl republikánský prezident.

„Rusko je jen trik,“ odrážel otázky novinářů, kteří se ho ptali, jestli věděl o stycích svých lidí s režimem Vladimira Putina během předvolební kampaně. „S Ruskem nemám nic společného. Do Ruska jsem nevolal roky. S lidmi z Ruska nemluvím. Ne že bych nechtěl. Prostě nemám s kým,“ hájil se.

V jednu chvíli se dokonce na chvíli přestal ovládat. „Sedněte si!“ okřikl novináře, který se ho optal, jestli jeho administrativa nepodněcuje antisemitismus růst krajní pravicve v zemi. „Za prvé, já jsem ten nejméně antisemitistický člověk, kterého jste kdy viděl. Za druhé, rasismus, já jsem ten nejmenší rasista,“ prohlásil Trump, který čelí kritice za to, že svým hlavním stratégem učinil stoupence bělošského nacionalismu Stephena Bannona.

Pozornost vzbudila i jeho diskuse s černošskou novinářkou Apryl Ryanovou, která se ho zeptala, jestli hodlá spolupracovat s frakcí černošských zákonodárců v Kongresu. „Chcete mi s nimi sjednat schůzku? Jsou to vaši přátelé? Tak mi sjednejte schůzku,“ řekl Trump konsternované novinářce. Náznak, že se zná s černošskými poslanci, protože sama je tmavé barvy pleti, vzbudil v politicky korektní Americe pochopitelně pozdvižení.