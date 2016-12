Po Aleppu je na řadě Idlíb, povstalci se obávají kobercových náletů

Když se ruští novináři minulý týden ptali Bašára Asada na další válečné cíle po dobytí a zabezpečení Aleppa, syrský prezident jednoznačně ukázal na Idlíb.

„Záleží na tom, ve kterém městě se shromažďuje nejvíce teroristů, a na tom, kde budou mít nejlepší možnosti logistické podpory ze zahraničí. V současnosti existuje přímá souvislost mezi Aleppem a Idlíbem, a to kvůli přítomnosti fronty an-Nusra uvnitř a na předměstí těchto měst,“ prohlásil syrský vůdce a dodal, že o dalším postupu ve válce se rozhodne na konzultacích s Ruskem a Íránem.

Idlíb, region ležící západně od Aleppa, je považován za baštu islamistické Fronty dobytí Sýrie (dříve Fronta an-Nusra) a podle agentury AP se zde dnes nacházejí desetitisíce povstaleckých bojovníků. Jde o největší území ovládané rebely. Jeho ucelenost narušují jen dvě šíitské vesnice Fúa a Kafrája, jejichž evakuací syrský režim podmiňoval odjezd povstalců z Aleppa.

Na jaře 2015 se v Idlíbu zformovala povstalecká koalice Džaíš al-Fatah (Armáda dobytí či Armáda vítězství). Dobyla významné město Džisr aš-Šughúr a začala ohrožovat středozemní přístav Latakíja, hlavní baštu alávitů, ke kterým se počítá i Asadův vládnoucí klan. V září stejného roku proto vstoupilo do hry ruské letectvo a obrátilo vývoj války.

Západ nad Idlíbem přivře oči, soudí analytik

Agentura AP píše, že Bašár Asad se do Idlíbu v posledních měsících snaží deportovat veškeré povstalce a stoupence opozice. V zelených autobusech sem přijíždějí z Aleppa, Homsu i damašských předměstí, odkud je vyštípaly vládní síly. Opozice se obává, že smyslem je soustředit rebely daleko od Damašku a později je zlikvidovat kobercovými nálety.

Vzhledem k tomu, že ve venkovském regionu je doma především Fronta dobytí Sýrie, která se teprve nedávno zřekla kontaktů s al-Káidou, by Západ nad takovým masivním útokem nejspíš přimhouřil oko. V Idlíbu už ostatně v minulosti několikrát útočily americké drony, které zde zlikvidovaly nejméně čtyři významné emisary al-Káidy (o ambicích al-Káidy v Sýrii více zde).

Rovněž analytik Faysal Itani soudí, že syrská vláda se odsunem obyvatel nepřátelských sunnitských oblastí mezi radikální islamisty v Idlíbu snaží ohniska odporu koncentrovat na jednom místě. „Ve chvíli, kdy s tím budou hotovi, tam tvrdě udeří a na mezinárodní scéně kvůli tomu nikdo nebude moc dělat příliš velký povyk,“ míní libanonský odborník.

Útok na Idlíb ovšem nemusí být otázkou nejbližší budoucnosti. Je možné, že syrská armáda se nejdřív pokusí zlikvidovat jiné oblasti odporu. Povstalci stále kladou odpor v několika kapsách v okolí Damašku, kontrolují kusy venkova severně od Homsu a oblasti okolo jordánské hranice. Nedávno se také připomněl Islámský stát, který se opět zmocnil Palmýry (více zde).

V boji o al-Báb padlo 14 tureckých vojáků V bojích o pohraniční město al-Báb přišlo ve středu o život 14 tureckých vojáků, uvedla Reuters. Dalších 33 Turků bylo v bojích zraněno. Podle turecké armády v bojích zemřelo také 138 džihádistů.

Asad po pádu Aleppa ovládl všechny velká města v západní a centrální části Sýrie. Nyní kontroluje přibližně 40 procent syrského území, na němž žije asi 60 procent obyvatel země.

Vděčí za to především ruským letadlům a šíitským milicím z Íránu a Libanonu. Sám by to zvládl jen těžko. Izraelský novinář Ron Ben-Jišaj upozorňuje, že syrská armáda má oproti stavu před šesti lety přibližně polovinu vojáků. Na vině nejsou jen ztráty na bojištích, ale i dezerce a fakt, že řada mladých Syřanů utekla před mobilizací za hranice.

Otázkou tak zůstává, jestli se syrské armádě podaří udržet dobytá území a jestli jí Rusové a Íránci budou ochotni pomoci získat zpět celou zem. V neposlední řadě záleží na hlasu Ankary, která dosud podporovala protiasadovskou opozici. Turci se od léta vojensky angažují na severu Sýrie, kde jeho milice postupují k městu al-Báb ovládanému nyní Islámským státem (více o al-Bábu viz box), a zároveň se snaží Kurdům zamezit ve vytvoření uceleného pásu území při turecké hranici.