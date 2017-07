Poslanci vyšetřují Babišovy nahrávky, pozvali si policejního náměstka

Poslanci si na úterý pozvali také náměstka nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. „Chceme s nimi probrat, jak obíhají jednotlivé spisy, jak jsou chráněny proti případným únikům na veřejnost a jaká jsou kontrolní či kárná opatření proti tomu, aby se tak v praxi nestávalo,“ prohlásil před začátkem slyšení předseda komise Martin Plíšek (TOP 09).

Kdo sedí v komisi V poslanecké komisi zasedají kromě předsedy Plíška Jiří Štětina (Úsvit), Lukáš Pleticha (ČSSD), Radek Vondráček (ANO), Petr Kudela (KDU-ČSL), Josef Zahradníček (KSČM) a za ODS Marek Benda.

Vild s poslanci hovořil přibližně dvě hodiny. Debata podle něj probíhala v obecné rovině, kde jsou případná slabá místa z hlediska úniků. Babišovo jméno prý nezaznělo.

„Nevím, jestli lze vůbec obecně zabránit únikům ze spisů. Snažil jsem se pánům poslancům vysvětlit, že největší slabinu vidím v lidském faktoru. Zájem o informace z trestních řízení samozřejmě stoupá tak, jak stoupá závažnost jednotlivých kauz. Tím roste tlak na policisty, kteří kauzy zpracovávají, a pak záleží na tom, jaké to jsou osobnosti,“ řekl Vild po sezení s komisí.

Po Vildovi bude s poslanci hovořit Stříž. Komise by na závěr měla sestavit seznam lidí, které si bude zvát na další zasedání, jež se budou konat každé úterý až do začátku září. Vypovídat na dalších sezeních by měli například ministři vnitra a spravedlnosti Milan Chovanec (ČSSD) a Robert Pelikán (ANO) a také předseda ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) a novinář Marek Přibil.

Přibil chodil za Babišem s informacemi z vyšetřování

Vytvoření vyšetřovací komise schválili zákonodárci na popud ČSSD kvůli nahrávkám šéfa ANO Andreje Babiše, na nichž se baví s dnes již bývalým redaktorem MF DNES Markem Přibilem o vyšetřování „živých“ případů (více o nahrávce zde).

Ze záznamu vyplývá, že novinář Přibil přišel Babiše seznámit se svými zjištěními týkající se policejní kauzy známé jako Beretta. Podle redaktora by materiály mohly uškodit politické konkurenci včetně sociálních demokratů. „Já bych to načasoval někdy před ten jejich sněm socanskej a něco před volbama,“ reaguje na to podle záznamu Babiš.

„Evidentně jsem se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta, který mě měl kompromitovat. Teď vypouští na veřejnost sestříhané nahrávky, kde jsem ale i tak velmi pasivní,“ vysvětloval po zveřejnění nahrávky předseda ANO a tehdy ještě ministr financí.

Záznamy se na internetu objevily během vrcholící vládní krize mezi ANO a ČSSD a přispěly k odvolání Babiše z vlády. Přibil v rozhovorech pro média odmítá, že nahrávky pořizoval on. Babišovi prý nijak uškodit nechtěl.

Špičková agentka Kleslová

Nahrávky Babišových rozhovorů s Přibilem zveřejňuje twitterový účet pod názvem Skupina Šuman. Svým názvem odkazuje na Julia Šumana, který ve svazcích StB figuruje jako řídící důstojník agenta Bureše. Pod tímto krycím jménem byl ve spisech veden údajně Babiš. Ten pravost dokumentů zpochybnil, letos v únoru mu v tom dal za pravdu Nejvyšší soud v Bratislavě (více zde).

Nahrávky zachycují krom debat o policejním spise i Babišovy vulgární komentáře ke koaličním partnerům. Na zatím posledním zveřejněném záznamu šéf ANO hovoří o politickém obchodu za zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1989. Rozpovídal se rovněž o své bývalé spolupracovnici Radmile Kleslové, o níž tvrdí, že byla komunistickou rozvědkou trénovaná jako špionka (psali jsme zde).