Nová nahrávka: Babiš řešil s Přibilem informace z policejního spisu

Přibil na nahrávce Babišovi líčí, na co přišel při práci na kauze Beretta. Novinář vicepremiérovi například tvrdí, že některé informace by mohly uškodit ČSSD. Přibil rovněž vysvětluje, že šéfy Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dosadila ODS a následné sociální demokraté. „Klidně si to nechte, já to mám okopírované,“ nabízí Přibil dokumenty Babišovi.

„Já bych to načasoval někdy před ten jejich sněm socanskej a něco před volbama,“ zní od Babiše. Přibil spekuluje, že může materiály nabídnout i deníku Právo, kde předtím pracoval, aby na MF DNES neulpělo podezření z cílené akce. „To bych se dohodl s Frantou Nachtigallem (ředitel strategie MAFRA, pozn. redakce),“ ujišťuje redaktor.

Zhruba pětiminutový záznam končí debatou o bývalém šéfovi Útvaru pro organizovaný zločin (ÚOOZ). Babiš se zmínil, že Šlachta by prý chtěl být policejním prezidentem.

Vyjádření obou aktérů redakce iDNES.cz zjišťuje.

Připravujeme podrobnosti