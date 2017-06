Na další tajné nahrávce Babiš vulgárně mluví o kšeftu za zvolení Havla

„Dnes je výročí zveřejnění dokumentu Několik vět. Tak tady máte několik vět o tom, jak to vidí Andrej,“ je uvedena další skrytě pořízená nahrávka.



Babiš na nahrávce Přibilovi říká, že celý deal o zvolení Havla na Hrad byl o tom, že nebyla zrušena komunistická strana. „Nezrušíte komunistickou stranu, my zvolíme Havla, tak nech dou do pi*i pravda a láska,“ říká na nahrávce Babiš vulgárně v narážce na slogan bývalého prezidenta, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Před tím se na zhruba tříminutové nahrávce baví s Přibilem o předsedovi komunistické strany po listopadu 1989, známém režiséru Jiřím Svobodovi, který se jel v březnu 1989 do Moskvy bavit o tom, kdo by měl vystřídat na Hradě Gustáva Husáka. „On šel do Moskvy, tam se potkal s nějakým šíleným kápem, říkal, že Štrougal, lobboval za Štrougala,“ vypráví na nahrávce Babiš a pak pokračuje:„A ten Rusák, on mu říká, Václav Havel, jste ho nakoupili, no to je dobrý, dobrý.“

To se podle něj Svoboda v Moskvě dozvěděl půl roku před událostmi v listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu.

Kleslovou cvičili, aby byla špion, vypráví předseda ANO

O všem podle Babiše věděla také Radmila Kleslová, bývalá šéfka pražského ANO, která v roce 1989 byla v komunistické rozvědce a cvičili ji podle Babiše, aby byla špion. Dokonce na nahrávce říká „nejlepší špion na světě“. Kleslová je nyní zastupitelkou v Praze 10 a její vliv v ANO klesl.

Šéf hnutí ANO již dříve řekl, že zveřejňované nahrávky jsou sestříhané. „Ty nesmysly komentovat nebudu,“ odvěti Babiš iDNES.cz na žádost o komentář k tomu, co se objevilo ve čtvrtek na twitterovém účtu Julius Šuman.

Dříve zveřejněné nahrávky rozhovorů mezi Babišem a Přibilem byly jedním z důvodů, proč premiér Bohuslav Sobotka odvolal Babiše z vlády. Přibil po zveřejnění jedné z nahrávek musel odejít z MF DNES. Poslanci také rozhodli o založení vyšetřovací komise, která by měla zjistit, zda se k Babišovi nedostávaly informace z živých policejních spisů. O jednom z nich s ním totiž Přibil mluvil. Sněmovna ale ve středu ani napodruhé nedokázala zvolit šéfa vyšetřovací komise, a ta tak nemůže začít pracovat.

Andrej Babiš mluví o uniklých nahrávkách (květen 2017):

