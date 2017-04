Kováčik pro Impuls: Boj Sobotky s Babišem může komunistům jedině prospět

Pokud premiér Sobotka ministra Babiše vyhodí z vlády, udělá největší chybu své kariéry, řekl Kováčik. Pak už by podle něj byl pád sociální demokracie nezastavitelný.

„Je to věc pana Sobotky. Já osobně si myslím, že na nic jiného se pan Babiš netěší. Alespoň bude mít volné ruce na vedení předvolební kampaně. Pokud je členem vládní koalice, tak přece jenom jako ministr financí nese zvláště velkou zodpovědnost,“ uvedl Kováčik, kterému současné spory ve vládě velmi vadí. Vzájemné napadání podle něj totiž brzdí chod kabinetu.

Šéf poslaneckého klubu tím narážel na sedmdesátistránkovou analýzu zpochybňující zbohatnutí a podnikatelské aktivity ministra financí, kterou vypracovali poradci premiéra a o níž ve čtvrtek informoval Deník. Babiš vznik materiálu označil za skandální (psali jsme zde). Sobotka odpoledne Babiše vyzval k vysvětlení pochybností (více čtěte zde).

Kováčik dále uvedl, že koalici s hnutím ANO by se komunisté po volbách nebránili. Rozhodně by však podle něj záleželo na více věcech, než by komunisté na spolupráci kývli. „Naše ‚nepřekročitelná‘ hranice je otázka programová. Záleží také na tom, jakým způsobem ten partner bude důvěryhodný a spolehlivý. My půjdeme se spolehlivým partnerem, který je schopný naplnit i naše programové priority,“ dodal komunistický poslanec.

Řeč byla také o odhadech výsledků voleb. Komunisté si troufají i na druhé místo (podle průzkumů STEM i CVVM by nyní skončili třetí). Kováčik poznamenal, že jim v tom pomáhá i současná politika sociální demokracie. „Pokud pan premiér bude nadále svůj hlavní program modifikovat pouze na boj proti Andreji Babišovi, tak se nám podaří ho předběhnout ještě dávno před volbami. Myslím si, že v této chvíli cokoliv se podnikne proti panu Babišovi, tak mu jenom nahrává,“ uzavřel Kováčik.