Kauzy Babiše ohrožují dobrou pověst vlády, tvrdí Sobotka. Dal mu tři dny

„Počkám na jeho vysvětlení a pak se rozhodnu,“ řekl premiér. Kritériem, zda Babiše odvolá, nebo ne, bude podle Sobotky prospěšnosti takového rozhodnutí pro stát a prospěšnosti pro občany. „Já tomu nerozumím, ta vláda může dovládnout, pokud si to pan premiér bude přát,“ řekl na odpoledním brífinku na resortu financí Babiš (více o reakci šéfa ANO zde).

Ještě před tiskovou konferencí, která byla bez otázek, rozdali spolupracovníci premiéra analytický materiál, který sepsali Sobotkovi poradci. V něm zpochybňují i to, jak dříve šéf ANO přišel k Agrofertu (více o něm zde).

„Platí, že jsem znepokojen, jak se Andrej Babiš staví k otázce korunových dluhopisů. Je naprosto nezbytné, aby veřejnosti i poslancům vysvětlil své obchodní transakce, i to, jak v minulosti pořídil svůj majetek,“ řekl Sobotka.

Zdůraznil, že vláda garantovala, že ke všem občanům bude přistupováno stejným způsobem a že bude postupovat proti daňovým podvodům. Podle premiéra není jisté, že se Babiš nedopustil daňových triků či podvodů.

„Ministr financí by tuto lhůtu měl využít směrem k poslancům a směrem k veřejnosti,“ dal ministrovi financí a šéfovi ANO lhůtu do neděle premiér.

„Mám do neděle úkol splnit to usnesení Sněmovny, já to splním, ale tam není ani slovo o Agrofertu,“ řekl iDNES.cz Babiš. „My chceme dokončit mandát, není důvod, aby mě odvolal, není jeden nejmenší důvod,“ řekl šéf ANO. S opovržením se vyjádřil o materiálů premiérových poradců. „Vůbec tomu nerozumí. Jedna lež za druhou,“ prohlásil. „Kdy zveřejní své příjmy za dvacet let? Nikdy mu to nemohlo vyjít na ten byt,“ opáčil Sobotkovi Babiš.

Tiskové konferenci premiéra se vysmál předseda opoziční ODS Petr Fiala. „Nevěřím, co všechno se tady děje. Premiér dnes svolal novináře, aby veřejnosti řekl, že Andrej Babiš má udělat to, co mu Poslanecká sněmovna už před měsícem řekla, že má udělat. Ano, rozumíte dobře. Tedy dnes premiér neřekl vůbec ale vůbec nic - jen bude velmi doufat, že to večer ve zprávách bude vypadat, že něco řekl. Už je to opravdu trapné divadlo z obou stran - jak od Andreje Babiše, tak od Bohuslava Sobotky,“ uvedl Fiala.