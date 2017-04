STEM: ANO udržuje náskok, komunisté si pohoršili a stejně tak i piráti

15:02 , aktualizováno 15:02

V dubnu by se do Sněmovny podle průzkumu agentury STEM dostalo šest politických stran. Volby by suverénně vyhrálo ANO, následované ČSSD a KSČM. Šance dává STEM i kandidátům ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Těsně pod pětiprocentní hranicí, na rozdíl od března, zůstali piráti.