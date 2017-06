Bude to Corbyn, nebo Mayová? Britové odvolili a sčítají odevzdané hlasy

Okamžitě po uzavření volebních místností zveřejnily britské televizní kanály takzvané exit polls, tedy výsledky průzkumů mezi lidmi, kteří odvolili. Podle těchto výsledků získají konzervativci 314 křesel. Do většiny v 650členné sněmovně jim tak schází 12 hlasů.

Druzí labouristé by měli dosáhnout na 266 křesel. Za nimi je Skotská národní strana (SNP) s 34 křesly a Liberální demokraté s 14 křesly. Bez mandátu skončila Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP).

Oproti současnému složení sněmovny by konzervativci podle exit polls přišli o 17 mandátů, SNP o 22. Labouristé by posílili o 34, Liberální demokraté o šest mandátů



Jak informoval web Politico, průzkumy u volebních místností měly v rukách tři zpravodajské kanály BBC, ITV a SkyNews. Britská média však před přesností průzkumů varují. V minulosti se už tyto průzkumy mýlily. V posledních volbách se exit polls u vítěze lišily o 22 mandátů, V letech 2005 a 2000 se pak trefily přesně

Na oficiální výsledky se však stále čeká. První oficiální výsledky hlásí tradičně severovýchod země, a to většinou už do hodiny od uzavření místností. Oficiální výsledky některých volebních obvodů tak lze očekávat kolem půlnoci, o celkovém vítězi voleb by mohlo být jasno kolem třetí hodiny ráno místního času (čtvrté hodiny ranní SELČ).



Britové měli šanci volit už od sedmi ráno. Hned dopoledne odvolila předsedkyně vlády a vládních konzervativců Theresa Mayová. Stejně tak došel dopoledne k volebním urnám i lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn (více o průběhu volebního dne čtěte zde).

Podle údajů z centra Londýna ze čtvrtečního odpoledne, byla účast mírně nadprůměrná.

Mayová v poslední výzvě adresované voličům během čtvrtka prostřednictvím sociálních sítí hovořila o „silné ekonomice a nejlepší možné dohodě o brexitu“. Konzervativci slíbili investice do bydlení, omezení imigrace či vyrovnaný rozpočet (kompletní volební manifest konzervativců najdete zde).

Labouristé před volbami představili poměrně radikální levicový manifest. Corbyn lákal na zlepšení podfinancované zdravotní péče, zlevnění či zrušení školného a na štědřejší sociální dávky.

Průzkumy předpovídaly výhru konzervativců. Jejich původně drtivý náskok se však s blížícími se volbami postupně ztenčoval. Poslední sondáže předpovídaly konzervativcům podporu mezi 41 až 46 procenty. Ještě před dvěma týdny přitom měli téměř 50 procent. Naopak labouristé v posledních dnech posílili. Hlas by jim dalo 34 až 40 procent respondentů. S velkým odstupem pak skončili Liberální demokraté a Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP).

Premiérka Mayová vyhlásila předčasné volby v polovině dubna, aby upevnila svůj mandát pro vyjednávání podmínek pro brexit (o vyhlášení voleb jsme psali zde). Vystoupení z Evropské unie si Britové těsným výsledkem odhlasovali v červnu loňského roku.