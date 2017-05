Zaorálek i opozice u Moravce Schillerovou jako ministryni financí odmítli

K Schillerové se kladně vyjádřil prezident Miloš Zeman, který je v současné době na oficiální návštěvě Číny (píšeme zde). Sociální demokraté mají ale proti současné náměstkyni rezortu financí výhrady. Zaorálkovi vadí to, že se prý vyjádřila, že dluhopisy se vyšetřovat nemohou.

„Je to jen snaha prodlužovat tu agónii, která tu je,“ reagoval na to v Otázkách Václava Moravce místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Doufá, že premiér Bohuslav Sobotka bude Schillerovou jako ministryni akceptovat.

Schillerovou jako ministryni odmítli v pořadu i zástupci opozice ODS a KSČM.

„Odbornice je, resort by nějak dovedla do voleb, nic víc, nic míň,“ připustil. Zatím však prý podle něj nejsou žádné signály o tom, že by se dluhopisy nějak šetřily. „Pravděpodobně nic takového nedělala, a přitom o té kauze se ví, a to ne několik týdnů,“ uvedl místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

„Při vší úctě k této dámě se obávám, že by to byla jen loutka Andreje Babiše,“ myslí si o Schillerové místopředseda občanských demokratů Martin Kupka.



Vládní krize začala kvůli nařčení Andreje Babiše z daňových úniků. Před deseti dny ji ale rozdmýchaly zveřejněné nahrávky, na nichž se Babiš baví s nyní již bývalým novinářem MF DNES Markem Přibilem o možných článcích proti jeho politickým oponentům (o nahrávkách čtěte zde). Sněmovna odhlasovala usnesení, podle něho Babiš lhal (více zde). Za Babiše se ale postavil prezident Miloš Zeman, který se zdráhá ho na návrh premiéra Bohuslava Sobotky odvolat.

Podle průzkumu agentury Median ze soboty si 41 procent lidí myslí, že za vládní krizi mohou stejnou měrou Sobotka i Babiš. Podle 27 procent je viníkem výhradně Sobotka, podle 24 procent ministr financí. Ještě o 9 dnů dříve byla ale tato čísla pro Babiše příznivější, za vinu mu krizi dávalo jen 16 procent dotázaných, zatímco premiérovi 33 procent.

„Je tam jednoznačná dynamika v neprospěch Andreje Babiše,“ komentoval čísla analytik z Medianu Dan Prokop. Dodal, že Babiš ztrácí podporu vzdělanějších skupin z měst, a těžiště jeho příznivců se přesouvá spíše ke starším, konzervativnějším voličům, čímž se blíží Miloši Zemanovi.