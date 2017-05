Schillerovou bych jako ministryni akceptoval, vzkázal Zeman z Číny

12:23 , aktualizováno 12:23

Pokud by premiér Bohuslav Sobotka navrhl na post ministryně financí Alenu Schillerovou a pokud by byla kandidátkou hnutí ANO, prezident Miloš Zeman by ji akceptoval. Prezident to řekl při své návštěvě Číny. Dodal, že pokud by Schillerová jako ministryně navržená nebyla, měla by být vypovězena koaliční smlouva.