Babiš zneužívá média, říká ODS. Poslanci se mimořádně scházejí

Opoziční strany ODS i TOP 09 považují nahrávky za natolik skandální, že by měl Babiš úplně opustit politiku. Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka poslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání Babiše z vlády, ale Zeman tomu zatím - navzdory ústavě, podle níž tak učinit musí - nevyhověl.

Skupina, která si říká Julius Šuman, zatím zveřejnila tři nahrávky. Z poslední, která se objevila v pondělí, novinář Marek Přibil, jenž dostal v MF DNES okamžitou výpověď, vyplývá, že zřejmě předává Babišovi dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování kauzy Beretta.

„Já bych to nechal, načasoval bych to před ten jejich sněm socanský a něco před volbama,“ říká také Babiš Přibilovi na jedné z nahrávek. Z toho vyplývá, že rozhovor se odehrával ještě před březnovým sjezdem ČSSD. Dříve Babiš říkal, že v žádném případě nebude ovlivňovat, co média, která koupil, napíšou.

Návrh usnesení na mimořádné schůzi od ODS Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně dodržoval Ústavu České republiky.



Když v parlamentu prošla novela zákona o střetu zájmů, převedl Babiš svůj holding Agrofert do dvou svěřenských fondů. Agrofert vlastní i mediální dům MAFRA, pod nějž mimo jiné spadá internetový server iDNES.cz či deníky MF DNES, Lidové noviny a Metro.

Babiš tvrdí, že se stal terčem provokace a v souvislosti s nahrávkami podal trestní oznámení. Babišovi političtí oponenti, včetně premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, zdůrazňují, že v minulosti neříkal pravdu, když prohlašoval, že svá média neovlivňuje. „Andrej Babiš se vysmívá veřejnosti,“ řekl šéf opoziční ODS Petr Fiala před mimořádnou schůzí, jejíž jediný bod je „Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti“.

„Nejsme zastánci zveřejňování odposlechů či záznamů soukromých rozhovorů. Obsah nahrávek týkajících se ministra financí Andreje Babiše je ale natolik závažný, že musí být předmětem prošetření.

Existuje totiž podezření, že vicepremiér Babiš úkoloval média, zneužíval je k útokům na své politické soupeře a měl přístup k informacím o probíhajících policejních vyšetřováních. Je potřeba, aby se těmito podezřeními zabýval i parlament a aby k tomu Sněmovna zaujala jasný postoj,“ uvedl Fiala.

Nahrávky se objevily v době koaliční krize, kdy Sobotka navrhl Babišovo odvolání z vlády, a to kvůli nejasnostem kolem jeho financí. Prezident Miloš Zeman chce o Sobotkově žádosti rozhodnout až po návratu z Číny, kam má odletět ve čtvrtek.