ODS nechce hlasovat pro omezení vlastnictví ministrů, s výjimkou médií

Zatímco se zákazem vlastnictví médii ministry ODS bezezbytku souhlasí, problém má s částí pozměnovacího návrhu Jana Chvojky z ČSSD, že nesmi být současně ovládající osobou firem.

A kdyby takové úplné omezení vlastnictví členů vlády při hlasování o pozměňovacích návrzích prošlo, mohly by koalici chybět hlasy ODS při hlasování pro zákon jako celek, jemuž ANO říká „lex Babiš“. „Museli bychom se pak poradit, jak se postavit k zákonu,“ řekl iDNES.cz Benda.

Ve Sněmovně je už ale poměrně pevně zformovaná koalice pro prosazení zákona, které by ze současných vysoce postavených politiků měl dopad na šéfa hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše či senátora Ivo Valentu, kdyby chtěli být členy budoucí vlády.

Ve středu před hlasováním o zákonu jako celku bude proto ve Sněmovně rozdělen pozměňovací návrh Chvojky. Bude se zvlášť hlasovat o omezení vlastnictví médií a zvlášť o tom, že ministr nesmí být ovládající osobou podnikající firmy, tedy že vlastní více než 40 procent společnosti. Jak přesně to koalice udělá, se uvidí až ve středu.

Tento manévr se odehraje právě proto, aby nechyběly hlasy ODS pro zákon. ČSSD, TOP 09, lidovci a ODS totiž ve Sněmovně disponují 105 hlasy a tato koalice bude potřebovat každý hlas, aby zákon prosadila. Na pomoc komunistů, Úsvitu a poslanců hnutí ANO Andreje Babiše nemohou spoléhat.

„Jsme připraveni podpořit zákaz vlastnictví médií. Média jsou zvláštním fenoménem,“ řekl v pátek Benda. Babiš je prostřednictvím svého Agrofertu vlastníkem mediálního domu MAFRA, do kterého patří iDNES.cz, deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro a hudební televize Óčko. Babišovi patří i Rádio Impuls. Senátor Valenta, který kandiduje v krajských volbách a chce kandidovat i do Sněmovny, zase spoluvlastní Parlamentní listy.

Žádný problém nemá ODS s návrhem Martina Plíška z TOP 09, aby firmy členů vlády neměly přístup k veřejným penězům, k veřejným zakázkám i investičním pobídkám. Pro to budou i ČSSD a lidovci.

„Střet zájmů je nadkoaliční problém. Většina demokratických stran se shoduje, že člen vlády nemá ovládat média a jeho firmy by neměly těžit z dotací a veřejných soutěží. To je abeceda demokracie a může mě jen mrzet, že ANO snahu tento problém civilizovaně, standardně jednou pro vždy a s platností pro všechny vyřešit, vnímá jako útok na svého předsedu,“ uvedl pro iDNES.cz vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek (viz zde).

Babiš už od špiček ČSSD a lidovců také slyšel, že omezení vlastnictví médií i přístupu k veřejným penězům podpoří (více zde). Sám Babiš komentoval přípravu na přijetí zákona před pár dny slovy: „Má to odradit ty, co už v životě něco dokázali.“

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek tento týden řekl, že když parlament zakáže, aby členové vlády byli ovládající osobou firem, hnutí ANO by se kvůli tomu velmi pravděpodobně obrátilo na Ústavní soud (více zde).