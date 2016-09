Parlamentu vládne několik koalic. Roli hrají volby, připustil Sobotka

13:14 , aktualizováno 14:24

Kdo v Česku vlastně vládne? Otázka vypadá nesmyslně, ale ve Sněmovně, která schvaluje zákony, to jsou i jiné většiny než vládní. Ukázala to hlasování o kontrole kotlů v domácnostech, pomoci v hmotné nouzi i nemocenské v prvních třech dnech. „Rozvolnění lze očekávat. Bylo to vidět během celého volebního období,“ řekl iDNES.cz premiér Bohuslav Sobotka.