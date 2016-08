Babiš slyšel od ČSSD a lidovců, že přitvrdí s opozicí zákon o střetu zájmů

„Je před námi ještě spousta úkolů, které do konce volebního období musíme splnit,“ řekl iDNES.cz Faltýnek. Ve středu se například tři vládní strany shodly na tom, že prosadí věk 65 let jako hraniční pro odchod do důchodu. Zatím takový strop neexistuje.

Babiš už před pár dny řekl, že se nebude snažit položit vládu ani v případě, že koaliční partneři skutečně podpoří takové zpřísnění zákona o střetu zájmů, které by ho omezovalo v podnikání. „Sice je to martyrium, ale já myslím, že už to nějak doklepeme, dokončíme ten mandát,“ řekl iDNES.cz Babiš. (více zde)

Ústavně právní výbor v pátek bude hlasovat o pozměňovacích návrzích k zákonu o střetu zájmů a Sněmovna jako celek zákon má schvalovat 16. září. Ve hře bude několik významných návrhů. Poslanec ČSSD Jan Chvojka přišel s podporou vedení své strany s tím, že by měl být zakázán souběh funkce člena vlády a ovládající osoby obchodní korporace nebo vlastnictví médií.

Martin Plíšek z opoziční TOP 09 zase navrhl, aby firma, ve které má člen vlády podíl 25 procent a víc, nesměla dostávat dotace a investiční pobídky a nesměla se ani ucházet o veřejné zakázky.

„Sociální demokracie podpoří návrhy poslanců Chvojky a Plíška,“ potvrdil iDNES.cz šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák. I lidovci Babišovi řekli, že se zachovají stejně. „Je tady zjevný střet zájmů, o tom jsou ty pozměňovací návrhy od obou poslanců,“ řekl iDNES.cz první mstopředseda lidovců, ministr zemědělství Marian Jurečka. Změny budou platit od příštího volebního období, takže je podle něj nesmyslné mluvit o „lex Babiš“.

Opusťte dozorčí radu chemičky, vyzval Sobotka Babiše

Sobotka také vyzval ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby opustil dozorčí radu německé chemičky SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. „Všichni lidé jsou si rovni. Není tady situace, že ministr financí je jediný, kdo může porušovat zákony v České republice,“ pustil se ve středu předseda vlády do Babiše. Šéf ANO mu opáčil, že z dozorčí rady neodejde a podle Faltýnka na to už premiér nereagoval. Koaliční jednání stále probíhá.

„Podle mého názoru by měl pan Babiš odejít z této funkce v dozorčí radě německé firmy. Člen vlády by měl respektovat zákon o střetu zájmů, měl by jít příkladem,“ řekl ve středu premiér už před jednáním koaliční rady.

Zdůraznil, že nikdo z členů vlády kromě ministra financí není členem žádného orgánu obchodní společnosti, jenom ministr financí. „Musí respektovat zákon,“ uvedl premiér Sobotka. Neodpověděl na dotaz, jak bude vůči členovi vlády postupovat, když šéf hnutí ANO neuposlechne jeho výzvu.

„Já se domnívám, že bychom zbytečně neměli nahrávat opozici a že by bylo logické, že by člen vlády měl respektovat zákony a že by měl respektovat zákon o střetu zájmů,“ řekl Sobotka.

„Já to mám v majetkovém přiznání, všichni to vědí, není to protizákonné, já mám na to jasnou analýzu právníků,“ uvedl Babiš ve Sněmovně, kde se účastnil jednání rozpočtového výboru. Zařazením tématu na koaliční radu byl překvapen. „Pan premiér má starost o moje členství v dozorčí radě v německé firmě, i když to ví už dávno,“ uvedl šéf ANO a vlastník Agrofertu, jehož prostřednictvím vlastní i mediální dům MAFRA, do nějž patří i server iDNES.cz či deníky MF DNES, Lidové noviny a Metro.

Babiš do majetkového oznámení za loňský rok napsal, že za funkci v dozorčí radě své německé firmy dostal odměnu zhruba 4 200 eur (asi 114 tisíc korun).

A hájí se, že zákon neporušuje. „Máme právní analýzu, která potvrzuje, že mohu tuto funkci zastávat a není to v rozporu s německými ani s českými zákony. Mimochodem, zasedání se nezúčastňuji, protože nemám čas,“ uvedl nedávno Babiš. Předsedou dozorčí rady chemičky je dlouhá léta a po vstupu do politiky hodlal odejít. „Banky, které financují SKW, si ale přály, stejně jako management společnosti, abych ve funkci zůstal,“ dodal Babiš (více čtěte zde).