Když projde omezení ministrů, obrátí se ANO na Ústavní soud

„Ve většině států Evropy není zakázáno vlastnit majetek, z našeho pohledu je protiústavní,“ uvedl na tiskové konferenci hnutí Faltýnek. Vedle stojící Babiš se ke schvalování novely zákona o střetu zájmu nevyjadřoval.

„Tradiční strany si nepřejí, aby šli do politiky lidi, kteří něčeho dosáhli.

Toto nám připadá velmi pokrytecké,“ uvedl Faltýnek. Poslanci budou hlasovat o zákonu o střetu zájmů nejspíš již 16. září. Ústavně právní výbor Sněmovny přitom podpořil klíčové pozměňovací návrhy od poslanců Jana Chvojky z ČSSD a Martina Plíška z TOP 09.

Chvojka přišel s podporou vedení své strany s tím, že by měl být zakázán souběh funkce člena vlády a ovládající osoby obchodní korporace nebo vlastnictví médií. Babiš je prostřednictvím svého Agrofertu vlastníkem mediálního domu MAFRA, do nějž patří i server iDNES.cz, deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Metro a hudební televize Óčko. Babišovi patří i celoplošná rozhlasová stanice Rádio Impuls.

Plíšek zase navrhl, aby firma, ve které má člen vlády podíl 25 procent a víc, nesměla dostávat dotace a investiční pobídky a nesměla se ani ucházet o veřejné zakázky.

A koaliční partneři hnutí ANO - sociální demokracie a KDU-ČSL - už Babišovi oficiálně oznámili, že pro Chvojkův i Plíškův návrh budou hlasovat. A protože omezit členy vlády chtějí TOP 09 a ODS, změny mají šanci ve Sněmovně projít. Tyto čtyři strany (ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS) mají celkem 105 hlasů. To je dost, aby přehlasovaly i případné veto prezidenta Miloše Zemana.

Faltýnek řekl, že hnutí ANO podporuje původní ideu vládního návrhu zákona, který měl rozkrýt majetek lidí při vstupu do politiky. Pokud by podle Babišova hnutí myslely TOP 09 a ČSSD pozměňovací návrhy vážně, měly by je vztáhnout i na politiky na radnicích.

„Tradiční politici jsou pokrytci, kteří převedou firmy na manželky nebo děti a tváří se, že s nimi nemají nic společného,“ napsalo hnutí do materiálu, který rozdávalo novinářům při tiskové konferenci.