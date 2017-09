Azylant 6000 eur, důchodce 1000. Na Merkelovou se pískalo, sama se chválila

Šestašedesátiletý pan Ferdinand si přinesl vlastní ceduli s nápisem „Azylant 6 000 eur, důchodce 1 000 eur“. Jedenatřicetiletý Alexander drží naopak plakát, na němž prsty dvou rukou dělají srdíčko. Najednou jsou nad hlavami i rajčata, ale trochu jinak, než to ve vrcholící předvolební kampani bývá.

Náměstí Domplatz v bavorském Řezně praská ve švech. O dvě hodiny později zažívá stejnou situaci Pasov. Důvod? Na předvolební setkání s voliči vládní koalice CDU/CSU přijela Angela Merkelová.

Údajně nejmocnější žena současného světa se zřejmě stane počtvrté kancléřkou Německa. Řezenské náměstí ale zdaleka není plné jen jejích příznivců. I mezi korektními Bavory se začíná poměrně nahlas mluvit o tom, že opoziční AfD ve volbách možná překvapí.

V Řeznu přišly asi 2 000 lidí. Organizátoři nenechali nic náhodě, měli připravené i transparenty na podporu Angely Merkelové. Ochotně si je berou především Syřané, pro něž kancléřka je a zřejmě vždy bude Mutti Merkel.

Jeden z nich drží i jedenatřicetiletý Alexander, přestože se přišel vlastně jen podívat. Kancléřku v Řeznu člověk neuvidí každý den. „Strčili mi to to do ruky, já sám jsem se ještě nerozhodl, koho volit. Pro mě je zásadní program a ten mají všechny větší strany podobný,“ říká.

Pan Ferdinand má už jasno. „My teď zachraňujeme celý svět a paní Merkelová rozhoduje bez konzultace s vládou. Já po čtyřiceti letech práce dostávám důchod tisíc eur, zatímco jeden nezletilý uprchlík nás všechny stojí měsíčně 6 000 eur,“ říká. „Takhle to dál nejde, něco se musí změnit,“ doufá muž, který býval v minulosti voličem CSU a před dvěma roky krátce podporoval stranu AfD (Alternativa pro Německo).

Volit ji teď asi nebude. „Je na čase zase začít myslet na Německo. Momentálně je mi asi nejvíc sympatická strana FDP,“ prozrazuje.

CSU v minulosti volila také penzistka Sibylle. Letos jí už hlas nedá. „Paní Merkelová už není kancléřkou lidu. Už k ní nemám důvěru. Neustále mění svůj postoj, dříve například tvrdila, že za její vlády nebude odsouhlasen dálniční poplatek, přesto se tak stalo, a takových věcí je řada. Už je v úřadu asi příliš dlouho,“ myslí si žena.

To, že se Angela Merkelová změnila, začali podle Sibylle lidé více vnímat zhruba v době uprchlické krize před dvěma roky.

„Ale migranti nejsou zdaleka náš jediný problém. Pořád se tvrdí, že všem Němcům se daří dobře, ale to není pravda. Byty jsou čím dál dražší, mladí lidé nemají jistou práci, jak mají v těchto podmínkách mít děti? Politici mluví o podpoře rodin, ale jsou to lži,“ posteskla si.

Řešením by podle ní bylo vytvoření silné opozice. „Nejsem přívrženkyní AfD,“ dodala rychle. „Ale když vidím, jak jsou jejich kandidáti neprávem očerňováni a nazýváni nacisty, přičemž mnozí kritici ani nečetli jejich program, tak se mi to vůbec nelíbí,“ rozhorlila se.

„Zeleninu s sebou nemáme “

Zástupci AfD si nenechali shromáždění s kancléřkou ujít. Několik členů postává v postranní ulici a rozdává kolemjdoucím letáky s programem strany. Další jdou přímo na akci a nad hlavami drží obří rajčata. Ovšem pouze namalovaná. „Žádnou zeleninu s sebou nemáme,“ ujišťuje s úsměvem kandidát za AfD Wolfgang Dörner.

„Jsme žádaní jako opozice,“ zdůrazňuje Dörner, šestapadesátiletý chemik. „Jsme patrioti, a to je nyní v Německu velmi špatně vnímáno, jsme nazýváni nacionalisty,“ říká. „Myslím si ale, že nedělní volby přinesou překvapení. Je možné, že to bude podobně nečekané jako brexit nebo zvolení Donalda Trumpa,“ prohlásil.

Zatímco na pódiu přímo vedle řezenského dómu chválí kancléřka vlastní stranu, ze zadních pozic se ozývá mohutné pískání. „My, CDU/CSU, jsme už dokázali, že umíme naši zemi vést tak, aby zde lidé žili rádi a dobře se jim vedlo. Když jsem se stala kancléřkou, bylo v Německu pět milionů nezaměstnaných, dnes je to 2,5 milionu,“ připomněla Merkelová. Pískot zezadu přehlušil její další slova o tom, že chce ve své práci pro Německo stejným způsobem pokračovat.

Z Řezna spěchá kancléřka do dalšího města na Dunaji – do Pasova. Tady jsou organizátoři důslední – do prostoru klášterní zahrady, kde se akce koná, jsou návštěvníci vpouštěni jen třemi přísně střeženými vstupy. U každého stojí pět až deset strážníků, kteří svědomitě kontrolují každou tašku či kabelku. Projít s fotoaparátem na krku je možné až poté, co policista zkontroluje snímek cvaknutý pod jeho dohledem naslepo do země.

Přísně střežený Pasov

Pasovským rozdali organizátoři jiná „mávátka“ než Řezenským – cedule potištěné barvami německé vlajky s nápisy Angela Merkelová, Kancléřka či variacemi na její přezdívku Mutti. Atmosféra na setkání je o poznání klidnější a přívětivější vůči kancléřce než v Řezně. Tleskají i zadní řady, protestní transparenty jsou vidět jen dva. Později se ukazuje, že lidé důrazně nesouhlasící s vládní politikou zůstali z nějakého důvodu za branami parku.

Spolu s Angelou Merkelovou se na pódiu objevuje také tajemník „domácí“ bavorské CSU Andreas Scheuer, jehož doktorská práce z pražské Karlovy univerzity byla před třemi lety zkoumána kvůli podezření z plagiátorství. Scheuer je pasovským rodákem.

„Kdo chce, aby Německo zůstalo Německem, nechť dá svůj hlas CSU,“ vyzval přítomné energický čtyřicátník „Andy“ za velkého aplausu. „Znám ho odmalička a stojím za ním, stejně jako za kancléřkou,“ prohodil spokojeně bývalý učitel dějepisu Siegfried, zatímco na pódiu zněla předehra německé hymny, která byla tečkou za mítinkem.

„Angela Merkelová je pro nás symbolem stability. Je to žena, která si získala respekt v celém světě. Tady v Pasově má CSU podporu kolem 50 procent, my si uvědomujeme, jak dobře se nám daří. A cizinci, kteří k nám přišli, jsou u nás opravdu vítáni,“ dodal ještě.

Poklidné shromáždění končí, ale o to bouřlivější výměna názorů začíná vzápětí za branami parku. Setkání početné skupiny mladých Syřanů euforicky mávajících cedulemi a skandujících „Merkel, Merkel“ s členy místní AfD doplnila ještě partička příslušníků hnutí Antifa.

To vše na prostoru zhruba dvacet krát dvacet metrů. Tlačenicí se navíc začala provokativně procházet osoba zahalená v burce s velkou cedulí „Islám k Německu nepatří“ z dílny AfD. Kdo ale čekal konflikt, byl zklamán. Syrští mladíci se nenechali vyvést z míry a osobu si jen pobaveně prohlíželi.

O trochu vzrušení se starají jen dívky z Antify, které se s lahví piva v ruce pouštějí do vášnivé diskuse s kýmkoliv, kdo je po ruce. „S Antifou máme opravdu problémy. Jsou agresivní, chodí na naše mítinky, narušují je, ale policie nezasáhne. A SPD a Levice je ještě finančně podporují,“ říká člen pasovské AfD, lékař Arnold Bölkow, který působil v minulosti také v CSU. „Zjistil jsem ale, že ta strana je velmi zkorumpovaná a že nemá cenu se snažit o nějakou změnu,“ dodal.

AfD má podle něj nyní mnoho „tajných“ příznivců. „Mnozí si to netroufnou říct nahlas, například ve státní správě je to v podstatě nepřípustné. Ale nedělní volby ukážou, jakou podporu opravdu tato strana má,“ věří senior.