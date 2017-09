Nové Němce si uděláme sami. Plakáty AfD čeří nudnou volební kampaň

Někteří komentátoři závěrečnou fázi kampaně přirovnávají k německé fotbalové lize, jíž poslední léta dominuje Bayern Mnichov (získal titul v posledních pěti sezónách - pozn. red). Už několik kol před koncem soutěže je jasné, kdo vyhraje titul, a hraje se vlastně jen o to, jaké bude pořadí na dalších místech nebo o to, kdo postoupí do nejvyšší soutěže, a koho naopak čeká sestup.



Vztaženo na politické strany se dá už dopředu mluvit o dalším mistrovském titulu pro konzervativní unii CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové (podpora kolem 38 procent voličů) a druhém místě pro sociální demokraty (kolem 23 procent).

Skutečně zajímavý bude až souboj o třetí místo, o které se utkají Zelení, Levice, svobodní demokraté (FDP) a Alternativa pro Německo (AfD). Poslední dvě strany přitom podle všeho čeká postup do nejvyšší soutěže, tedy vstup do Spolkového sněmu; opustit by ho neměla žádná strana.

Dopředu poměrně jasně dané karty i stále větší programová blízkost většiny politických stran vedly ke kampani, kterou by s trochou nadsázky bylo možné i přehlédnout.

„Volební kampaň je skutečně zvláštní, ani v Německu nebývá vždy tak klidná a téměř bez emocí,“ říká politolog Technické univerzity v podkrušnohorském městě Chemnitz Eric Linhart. „Dřívější kampaně bývaly mnohem více konfrontační,“ souhlasí jeho kolegyně z univerzity v Tübingenu Gabriele Abelsová.

Duel? Spíše duet

K hlavním důvodům podle nich patří vedle programové blízkosti parlamentních stran v řadě oblastí i fakt, že spolu dvě největší politická uskupení sedí ve vládě.

To komplikuje život především sociální demokracii, která na CDU/CSU ztrácí kolem 15 procentních bodů, a jen těžko hledá cestu, jak na svého koaličního partnera věrohodně zaútočit, aniž by přitom nekritizovala výsledky vlastní práce. Témat by se přitom nabízela celá řada - migrace, dieselová aféra nebo třeba pomalá digitalizace.

Dobře je rozpor vidět na šéfovi SPD Martinu Schulzovi, který na řadu dotazů týkajících se kancléřky Angely Merkelové (CDU) odpovídá tak, že nejprve ocení její dosavadní vládní práci, a až pak hovoří o tom, co by dělal jinak.

V jediné vzájemné televizní debatě se sice snažil na šéfku vlády útočit, nakonec si s ní ale ve většině otázek notoval, takže média posléze hovořila o tom, že jejich diskuse byla spíše duetem, než duelem.

Merkelové naopak takováto kampaň vyhovuje. „Snaží se vést co možná tichou kampaň bez velkých diskusí. Kdyby se vystavila debatě o obsahu, dala by vyzyvatelům možnost ke kritice a útokům,“ vysvětluje strategii kancléřky politolog z univerzity v Lipsku Hendrik Träger. „Merkelová je program CDU. Žádný další vlastně nepotřebují,“ poznamenává. Jeho slova jakoby ilustrovalo i hlavní předvolební heslo křesťanských demokratů - „Pro Německo, ve kterém dobře a rádi žijeme“.

„Burky? My jsme na bikiny“

Volební kampaň tak podle pozorovatelů zpestřuje především dvojice nyní neparlamentních stran - FDP a AfD. Svobodní demokraté vsadili všechno na svého předsedu Christiana Lindnera, jehož černobílé fotky jsou k vidění na stranických plakátech po celé zemi.

Osmatřicetiletý politik je na nich přitom zobrazen tak, že komentátoři občas žertují, že plakáty vypadají spíše jako reklama na parfém nebo seznamku. Každopádně podle nich ale v záplavě dalších předvolebních poselství vynikají.

Zřejmě nejagresivnější kampaň vede protiimigrační a protiislámská AfD, která ji postavila na tvrdé kritice uprchlické politiky Merkelové. Tu dávají místní sdružení AfD a její příznivci najevo nejen na akcích vlastní strany, ale i při předvolebních vystoupeních kancléřky, která narušují pískotem nebo hlasitým skandováním.



Kontroverzí se strana rozhodně nebojí, ani pokud jde o její vlastní předvolební plakáty. Jeden z nich například ukazuje dvojici žen v bikinách.

„Burky? My jsme na bikiny,“ stojí na něm. Na dalším billboardu zase leží žena v pokročilém stadiu těhotenství. „Nové Němce? Uděláme si je sami,“ konstatuje text, který přišel přehnaný i volební lídryni AfD Alici Weidelové.

Kdo nakonec nejen svou kampaní zaujme nejvíce voličů, se ukáže v neděli 24. září krátce po 18:00 SELČ.