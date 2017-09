Červené karty, bučení, pískot. Mítinky Merkelové sabotují stoupenci AfD

Šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) před pár dny řečnila v Bitterfeldu asi 30 kilometrů severně od Lipska. Čtyřicetitisícové město, které se potýká s vysokou nezaměstnaností a pozůstatky chemického průmyslu z dob socialismu, je jednou z hlavních bašt AfD. Populistická strana v loňských volbách do zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku získala téměř čtvrtinu všech hlasů.

Podle reportéra Deutsche Welle příznivci AfD vystoupení kancléřky u zatopeného povrchového lomu zcela ovládli. Dlouho dopředu se svolávali na sociálních sítích prostřednictvím hashtagu #LautgegenMerkel (hlasitě proti Merkelové) a na mítink vyrazili vyzbrojeni dvoustrannými transparenty. Na jedné straně byla tvář šéfky AfD Frauke Petryové, na rubu hesla proti Merkelové.

Bučení a pískání přivítalo už zemského předsedu vlády Reinera Haselhoffa. „Podívejte se, bez CDU by nic tady z toho nebylo,“ ukazoval na malebné břehy jezera a moderní zástavbu v jeho okolí. „Táhni domů!“ odpovídal mu nakvašený dav.

Kancléřku dav přivítal červenými kartami a výkřiky „Merkelová musí jít!“ a „Ztrať se!“ Merkelová se tváří v tvář nepřátelskému publiku snažila argumentovat, že většina lidí si na mítink přišla vyslechnout její argumenty. V Bitterfeldu však bylo jasné, že její fanoušci jsou v menšině, píše Deutsche Welle.

Pískot zesílil ještě více, když promluvila na téma migrační krize. Nepomohlo ani ujištění, že vláda zpřísnila imigrační politiku a přijala opatření proti příchodu migrantů z Afriky. Potlesk, který následoval, byl velmi nesmělý.

Merkelová v Bitterfeldu zdůraznila, že její strana po volbách s AfD do koalice nevstoupí. „Říkám to jasně: žádná koalice s AfD nebude,“ prohlásila před nepřátelsky naladěným publikem šéfka CDU, která se už před začátkem kampaně nechala opakovaně slyšet, že ta letošní bude nejtěžší v její kariéře.

Zrádkyně národa?

Kancléřka se terčem naštvaných odpůrců stává zejména v zemích bývalého východního Německa. Minulý víkend udělala podobnou zkušenost v Quedlinburgu, který leží asi 80 kilometrů západně od Bitterfeldu. Při předvolebním vystoupení ji tam čekal pískot, zdvižené prostředníčky a nadávky, píše reportér ČTK.

Na quedlinburgské náměstí dorazily stovky kacléřčiných stoupenců, ale i zhruba padesátka představitelů opačného tábora. „Merkelová musí pryč“, „lhářka“, „zrádkyně národa“ znělo se střídavou intenzitou z davu po celou dobu zhruba půlhodinového projevu šéfky německého kabinetu. Skandování doprovázely místy ohlušující pískot, časté nadávky nebo zdvižené červené karty a prostředníčky.

Merkelová, kterou její příznivci podporovali silným potleskem, se protest snažila překonat velmi hlasitým projevem. Chování příznivců AfD několikrát komentovala, když poznamenala, že tito lidé neumí nic jiného než křičet. Když začala mluvit o migraci a pískot ještě zesílil, poznamenala pouze „no jasně“, jakoby se s podobnou reakcí rozhodně nesetkala poprvé.

S negativními reakcemi se Mereklová nesetkává jen na území bývalé NDR. V polovině srpna na ni pokřikovala asi stovka stoupenců AfD v Glenhausenu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. „Zkuste pro změnu chvíli poslouchat. Není to zas tak špatná věc,“ pokoušela se je uklidnit kancléřka, kterou přišly podpořit stovky příznivců s transparenty CDU.

Parlamentní volby, v nichž se Merkelová počtvrté uchází o funkci kancléřky, se uskuteční 24. září. Konzervativní unie CDU/CSU by volby jasně vyhrála se ziskem 38 procent. Druhá by skončili sociální demokraté (SPD) s 22 procenty. Poslední průzkumy ukazují, že AfD posílila na deset procent a stala by se třetí nejsilnější stranou.

Německo se nyní chystá na nedělní debatu mezi Merkelovou a šéfem SPD Martinem Schulzem. Podle pozorovatelů je to hlavně Schulz, kdo musí v debatě bodovat. Merkelové by mohlo stačit, když neudělá výraznou chybu.

„Je to jedna z posledních šancí, které Schulz vůbec má,“ je přesvědčena politoložka z univerzity v Tübingenu Gabriele Abelsová. Podobně to vidí i řada dalších odborníků, podle nichž bez velmi přesvědčivého výkonu Schulze bude pro sociální demokraty prakticky nemožné v posledních třech týdnech kampaně dohnat současnou ztrátu na CDU/CSU.