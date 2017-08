Dieselgate zasáhla německé volby, politik si od VW nechal schválit projev

Volkswagen v Dolním Sasku sídlí a premiér Weil je členem dozorčí rady firmy. Německá média o víkendu přinesla informaci, že když měl Weil před dvěma lety přednést vládní stanovisko k aféře kolem manipulací automobilky s dieselovými emisemi, dokument s firmou předem konzultoval.

Weil to sice připouští, odmítá ale, že by se nechal Volkswagenem ovlivnit. Šlo my prý výhradně o vyjasnění některých právních a faktických otázek. Aby to dokázal, nechal jeho úřad zveřejnit návrh projevu i jeho konečnou verzi po úpravách, z nichž vyplývá, že pasáže nejvíce kritické vůči Volkswagenu skutečně zůstaly beze změny.

Premiér Dolního Saska Stephan Weil (1. listopadu 2016)

V Německu se nyní zvyšuje tlak na větší odstup politiků od automobilek a Weilova kauza by mohla sociálním demokratům ublížit. „Pokud si premiér Dolního Saska nechá schvalovat vládní projev Volkswagenem, tak to ohrožuje základy našeho tržního hospodářství,“ prohlásil podle webu The Financial Times předseda Zelených Cem Ozdemir.



Strana Angely Merkelové CDU se v kritice sociálních demokratů v kauze dieselgate drží zpátky, protože má sama velmi pevné vztahy s automobilovým průmyslem. „Automobilový průmysl je s politikou personálně úzce propojen, zvláště v lobbistických odděleních jednotlivých firem a vedení Sdružení automobilového průmyslu (VDA),“ míní politolog Timo Lange, podle něhož je pozoruhodné, kolik lobbistů pochází přímo z okolí německé kancléřky (více zde).

„Milá Angelo“ Magazín Spiegel v pondělí upozornil, že německé automobilky v minulosti úspěšně lobbovaly v nejvyšších patrech německé politiky za mírnější emisní nařízení. Například šéf Sdružení automobilového průmyslu (VDA) Matthias Wissmann Angele Merkelové v květnu 2013 napsal dopis, v němž kancléřku oslovuje "milá Angelo" a žádá ji, aby v Bruselu zabránila přijetí "přehnaných" návrhů Evropské komise týkajících se emisí CO2.



Podle posledního průzkumu pro Bild by zářijové volby do Bundestagu vyhrála unie CDU/CSU se ziskem 38 procent, SPD by dostala o patnáct procentních bodů méně. Sondy rovněž ukazují, že Němci současnou kancléřku Angelu Merkelovou hodnotí daleko lépe než šéfa sociálních demokratů Martina Schulze.



Výrobci automobilů, kteří jsou považováni za páteř německého průmyslu, čelí v poslední době několika aférám. Vedle problému manipulací s emisemi dieselových motorů v koncernu Volkswagen se nyní do popředí dostala i dlouholetý kartel mewzi Volkswagenem, BMW, Daimlerem, Audi a Porsche. Průzkumy ukazují, že podle většiny Němců by politici němeli brát na automobilový průmysl takové ohledy.



Ztráta většiny

Stephana Weila netrápí jen kauza dieselgate. V pátek jeho vládní koalice sociálních demokratů a Zelených ztratila většinu jediného hlasu, když se zemská poslankyně Zelených Elke Twestenová rozhodla opustit svou poslaneckou frakci a prohlásila, že politickou budoucnost vidí v Křesťanskodemokratické unii (CDU) kancléřky Angely Merkelové, která je v Dolním Sasku v opozici.



Rozhodnutí Twestenové vyvolalo spekulace, zda se jí CDU nesnažila na svou stranu přetáhnout pomocí nekalých slibů. Čtyřiapadesátiletá politička, která už neměla podporu Zelených do příštích voleb, to popírá. Také dolnosaská CDU odmítá, že by Twestenové učinila jakoukoli nabídku.

Ať stálo v pozadí kroku Twestenové cokoliv, jasné je, že znamená de facto konec dosavadní vlády SPD a Zelených, která Dolní Sasko vedla nejmenší možnou většinou od února 2013. Jak sociální demokraté, tak CDU nyní požadují předčasné volby. Ty by se mohly uskutečnit už 24. září, tedy ve stejném termínu jako hlasování do celoněmeckého parlamentu.