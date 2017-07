Mátožná AfD ztrácí dech, na kritiku uprchlíků už Němci neslyší

Největší nápor migrantů směřujících do Německa oproti loňskému roku po uzavření balkánské trasy a dohody s Tureckem polevil a Alternativa pro Německo (AfD) nyní doplácí na to, že svůj program příliš těsně spojila s tématem migrace.



Ještě před rokem přitom AfD válcovala jedny zemské volby po druhých. Ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko loni v březnu získala přes čtyřiadvacet procent hlasů. Nyní jsou však její preference nejhorší od podzimu 2015 a podle posledních průzkumů se aktuálně pohybují kolem 6,5 procenta.

Pokud bude obliba strany dál klesat stejně jako dosud, je možné, že se jí ani nepodaří překročit pětiprocentní hranici ke vstupu do parlamentu, nebo jen velmi těsně.

Stranu oslabují také vnitřní rozpory. Předsedkyně Frauke Petryová v dubnu oznámila, že nepovede volební kandidátku (více čtěte zde). Aby toho nebylo málo, státní zastupitelství v Drážďanech chce stranu vyšetřovat kvůli obvinění z křivé přísahy a výpovědi ohledně financování předvolební kampaně před zemskými volbami v roce 2014.

Zatím není zřejmé, zda to bude mít konkrétní důsledky pro další činnost Petryové. Ta nedávno porodila páté dítě a od politiky si nyní dává pauzu.

Německo má patřit Němcům, napsal člen vedení

V posledních dnech je ze všech stran kritizován šéf AfD v Sasku-Anhaltsku André Poggenburg, protože z jeho soukromé konverzace s příznivci strany unikla jeho slova, že „Německo má patřit Němcům“. „Ano, za těmito slovy si stojím a řekl jsem je několikrát i veřejně,“ uvedl v následném prohlášení.

Naproti tomu konzervativní unii CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové se tři měsíce před volbami znovu daří a podle průzkumu Allensbachského institutu pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung by ji nyní volilo čtyřicet procent Němců.

Socialistům (SPD) by nyní dalo hlas 24 procent voličů. Pro SPD, která ještě začátkem roku měla jen kolem dvaceti procent, je to relativně dobrý výsledek, ovšem ani s novým předsedou Martinem Schulzem nemůže Merkelové nijak konkurovat (více čtěte zde).

Do parlamentu by se po jednom vynechaném období znovu dostali také liberální demokraté (FDP) se ziskem 10,5 procenta. Za nimi by nyní skončila Levice s 8,5 procenta a Zelení se sedmi.

Merkelová se ve volbách bude ucházet o čtvrté volební období. Další čtyři roky si s ní nyní dokáže představit 45 procent Němců. I v této otázce je SPD pozadu, jejího předsedu Schulze by ve stejné funkci rádo vidělo jen 20 procent dotázaných.



Dubnový sjezd AfD měl bouřlivé kulisy: