Německo letos očekává 300 tisíc migrantů, necelou třetinu proti loňsku

7:15 , aktualizováno 7:15

Německé úřady letos očekávají, že do země přijde nanejvýš 300 tisíc migrantů, což je necelá třetina loňského počtu. Uvedl to šéf spolkového úřadu pro migraci v nedělním vydání deníku Bild. Loni podle něho přišel do země méně než milion běženců a ekonomických uprchlíků. Německá média přitom obvykle udávají počet 1,1 milionu.