V Británii se formuje aliance proti tvrdému brexitu Mayové, tvrdí list

List se odvolává na své parlamentní zdroje. Jeden z poslanců prozradil, že aliance se pokouší podpořit „šikanované“ ministry, kteří se bojí prosadit svou opozici k vládním plánům. Další ze zdrojů uvedl, že nejdůležitější je nyní přesvědčit zástupce Evropské unie o snaze britského parlamentu vyjednat kompromisní brexit, který by zachoval vazby na EU.

Se současným plánem Mayové nesouhlasí celá řada poslanců napříč všemi stranami. Odpůrce má i v řadách konzervativců, píše The Independent.

„Snažíme se jednat s kýmkoli a budeme v tom pokračovat. Jedná se o problém, který maže rozdíly mezi jednotlivými stranami,“ myslí si konzervativní proevropská poslankyně Anna Soubryová.

Na klidu nespokojeným poslancům Mayová nepřidala ani na pátečním summitu EU, kde nastínila brexitové plány Británie v souvislosti s právy občanů EU. Donald Tusk v reakci prohlásil: „Můj první dojem je, že britský návrh nenaplňuje naše očekávání a může zhoršit situaci pro občany (EU).“ V podobném duchu se vyjádřili i další představitelé EU.

Soubryová tvrdí, že je ochotna spolupracovat s kýmkoli, komu jde o lepší budoucnost Británie. Vyloučený tak není pakt části konzervativců, labouristů i liberálních demokratů při schvalování klíčových zákonů o imigraci. Podmínkou pro setrvání na jednotném trhu je totiž zachování volného pohybu občanů EU přes britské hranice.

„V parlamentu je celá řada poslanců, kteří nesouhlasí s chaotickým a ideologickým brexitem premiérky. Zároveň prosazují setrvání na jednotném trhu i v celní unii,“ tvrdí labouristický poslanec Chuka Umunna.

Obtížná jednání s unionisty

Konzervativní vláda premiérky Theresy Mayové se do problémů dostala po nedávných parlamentních volbách. Mayová je vyhlásila kvůli posílení mandátu k vyjednávání brexitu. Hlasování však skončilo překvapením a konzervativci přišli o parlamentní většinu. Očekávala se rezignace Mayové. Ta však překvapivě zahájila jednání se severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP).

Ta bude mít v parlamentu deset křesel a spolu s konzervativci by tak sestavila těsnou většinu. Jednání se však protahují. Ohlášení dohody se očekávalo krátce po volbách, dosud však žádné oficiální potvrzení paktu ani jedna ze stran neoznámila. DUP apeluje na vládu Mayové, aby jednáním věnovala větší pozornost. Unionistická podpora prý „nemůže být brána jako samozřejmost“.

Unionisté za parlamentní podporu žádají více peněz pro svou provincii, výhody pro vojáky, kteří v Ulsteru v bouřlivých dobách severoirského konfliktu hájili britské zájmy, nebo určitou roli v jednáních o vystoupení Británie z Evropské unie. Podle středečních informací BBC požaduje strana miliardu liber navíc pro zdravotnictví a miliardu pro rozvoj infrastruktury.

Osud Mayové stále není jistý a v britských médiích se spekuluje o jejím možném nástupci. V čele konzervativců i na předsednickém postu by ji v následujících měsících, a zejména po říjnovém sjezdu Konzervativní strany, mohla vystřídat ministryně vnitra Amber Ruddová nebo ministr zahraničí Boris Johnson.

Ve hře jsou také další volby. Po nich by se do čela parlamentu mohli podle průzkumů dostat labouristé. Pomyslné předsednické žezlo by pak zřejmě převzal lídr labouristů Jeremy Corbyn.