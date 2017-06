Královna přednese řeč v parlamentu, dohoda Mayové s unionisty stále vázne

Tradiční ceremoniál za účasti královny by měl začít krátce po poledni SELČ. Provádí se už několik staletí. Nejedná se však o vlastní projev královny. Text projevu sepsali členové vlády a Alžběta II. ho bude pouze předčítat. Poslanci budou mít následně týden k nastudování programu, následně budou hlasovat o jeho přijetí.

Do té doby mají konzervativci čas na dojednání dohody se severoirskou DUP. S jejich podporou budou mít těsnou většinu 327 mandátů v 650členném parlamentu. I kvůli složitému vyjednávání se projev královny posunul, původně se měl uskutečnit už v pondělí.

Jednání Mayové s DUP podle britských médií naráží na celou řadu problémů. Ohlášení dohody se očekávalo krátce po volbách, dosud však žádné oficiální potvrzení paktu ani jedna ze stran neoznámila. Podle zdrojů Sky News naléhá DUP na vládu Mayové, aby jednáním věnovala větší pozornost. Unionistická podpora prý „nemůže být brána jako samozřejmost“.

Boj za práva veteránů a více peněz

Média v uplynulých dnech naznačovala, že unionisté za parlamentní podporu žádají více peněz pro svou provincii, výhody pro vojáky, kteří v Ulsteru v bouřlivých dobách severoirského konfliktu hájili britské zájmy, nebo určitou roli v jednáních o vystoupení Británie z Evropské unie.

Premiérka Mayová vyhlásila předčasné parlamentní volby v touze po posílení mandátu konzervativní strany, která před hlasováním prosazovala takzvaný tvrdý brexit. Volby však pro konzervativce skončily ztrátou parlamentní většiny (více o výsledcích voleb zde). Posílili naopak labouristé. Mayová navzdory předvolebním slibům odmítla rezignovat.

Stále se však spekuluje o jejím nástupci. V čele konzervativců i na předsednickém postu by ji v následujících měsících mohla vystřídat ministryně vnitra Amber Ruddová nebo ministr zahraničí Boris Johnson. Ve hře jsou také další volby. Po nich by se do čela parlamentu mohli podle průzkumů dostat labouristé. Pomyslné předsednické žezlo by pak zřejmě převzal lídr labouristů Jeremy Corbyn.