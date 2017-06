VIDEO: Kamery zachytily rychlou likvidaci teroristů v centru Londýna

Útočníci v sobotu večer nejdříve vjeli pronajatou dodávkou do chodců na mostě London Bridge. Pak vystoupili a začali bodat do lidí ve čtvrti Borough Market. Celkem zabili osm lidí. Reakce bezpečnostních složek byla blesková. Za osm minut od prvních zpráv o útoku byli útočníci zastřeleni.



Na nahrávce, která se nyní objevila na internetu, je vidět, jak se trojice útočníků snaží proniknout do jedné hospody. Dveře jsou ale zabarikádované, tak napadnou procházejícího mladíka. Další člověk po nich hodí židli.

Pak se do záběru vřítí policejní auto a vyskočí z něj tři policisté, kteří se napadeného muže pokusí zachránit. Dva z nich se srazí a spadnou na zem, pak jeden policista vyskočí na nohy a vytáhne zbraň. To už k nim běží jeden z útočníků a snaží se je pobodat. Policista ustoupí, tasí zbraň a střílí, popisuje The Guardian.

Od příjezdu policistů do zneškodnění útočníků uběhne dvacet sekund. Z prvního ohledání zastřelených teroristů se zdá, že mají na sobě sebevražedné vesty, později se ale ukazuje, že to byly jen atrapy.

Video nyní zkoumá policejní inspekce, která ze zákona musí prošetřit každý zásah, při kterém je podezřelý zastřelen. Podle ní se na likvidaci teroristů podílelo osm policistů, kteří vypálili celkem 46 střel.

Teroristé se procházejí ulicemi Londýna: