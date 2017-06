Bodali do všech okolo, líčí svědci útok. V barech na teroristy házeli židle

Krátce po desáté místního času vjeli tři útočníci v bílé dodávce na London Bridge do davu na chodníku. Minuli přitom také reportéra stanice BBC. „Projeli těsně kolem mě a srazili asi pět nebo šest lidí,“ popsal útok novinář, podle něhož se vůz řítil asi osmdesátikilometrovou rychlostí.

Nedaleko stojící Mark Roberts zahlédl, jak dodávka najela do hloučku na mostě. Jednoho člověka podle něj náraz odmrštil asi šest metrů vzduchem. „Někteří lidé skákali z mostu přímo do vody,“ vylíčil vzniklou paniku.

Když se vůz na konci mostu zastavil, muži z něj vylezli a okamžitě začali útočit na kolemjdoucí. „Dva nebo tři lidi vyskákali ven (z dodávky). Nejprve jsem myslel, že jde o dopravní nehodu a ti muži vystoupili, aby zjistili, jestli byl někdo zraněn (...) vypadali velmi agresivně,“ popsal incident další svědek.

„Začali doslova kopat do lidí, bít je. Pak vytáhli nože. Bylo to opravdu zuřivé. Nějaká žena na ně zírala a oni do ní začali bodat. Po celé délce mostu leželi zakrvácení lidé,“ dodal.

Panika se šířila bary, na útočníky házeli židle

Útočníci se poté vydali směrem do oblasti Borough Market, kde se nachází množství kaváren a barů. S noži v rukou napadali každého, kdo se jim připletl do cesty. „Běželi a křičeli: ‚Tohle je pro Alláha‘. Jednu dívku bodli asi desetkrát nebo patnáctkrát,“ líčil útok další ze svědků Gerard. Ten se pak podle svých slov vydal za útočníky a snažil se je zastavit. Házel na ně lahve, židle a další věci, které mu přišly pod ruku. Pak se k němu přidali i další hosté.

V přilehlých podnicích se mezitím rychle šířila panika. „Lidé začali pobíhat a křičet (...), nějaký taxikář křičel, ať utíkají, a lidé ho poslechli,“ popsal Simon Thompson situaci v Borough Market.

VIDEO: K zemi! Panika v londýnských restauracích po útoku na London Bridge Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Někdo proběhl dveřmi do kavárny a křičel: ‚Je tam muž s nožem a jde směrem sem‘,“ citovala stanice CNN Elsbeth Smedleyovou, která právě byla v kavárně Elliot’s. „Všichni pak utíkali do zadní části restaurace a krčili se k zemi, snažili se skrýt,“ popsala.

Do restaurace pak vstoupil muž „s obrovským nožem“. Někteří lidé nebyli schopni utéct. Terorista pak zaútočil na číšnici, která se schovávala za přepážkou. „Pobodal ji do krku, dalšího muže do zad. Potom vyběhl z restaurace,“ líčila Smedleyová.

Za několik minut dorazila na místo policie a svědci uslyšeli výstřely. Policisté rychle všechny tři útočníky zneškodnili. Ze snímků je patrné, že na sobě teroristé měli připevněny „sebevražedné vesty“. Posléze se však ukázalo, že nálože byly falešné.

Šéfka policie v neděli na tiskové konferenci potvrdila, že při útoku zemřelo sedm obětí a 48 lidí bylo se zraněními rozvezeno do okolních nemocnic. Policie se domnívá, že všichni pachatelé jsou již mrtví. Oblast je přesto uzavřená a probíhá se zde rozsáhlý zásah ozbrojených složek.