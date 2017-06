Stydím se truchlit za syna, říká matka jednoho z londýnských vrahů

Naposledy slyšela Valeria svého syna v telefonu dva dny před útokem. „Byl to velice milý telefonát. Normálně jsme mluvili,“ řekla podle BBC při rozhovoru novinářům. Až později jí došlo, že to byl telefonát na rozloučenou. Normálně totiž v telefonu rozebírali spíše náboženství a politiku a jen málokdy osobní život.

Když pak v sobotu večer viděla ve zprávách záběry z místa činu, dostala o syna strach. Snažila se s ním spojit, ale bezvýsledně. Vyslala tak za ním domů jednoho jeho londýnského kamaráda. „Tehdy jsem si myslela, že se můj syn bojí, že by se ho policie snažila spojit s útokem. Myslela jsem, že se schovává,“ uvedla Valeria.

V úterý pak za ní přišla policie, aby ji informovala, že se její syn neschovává, ale že to byl jeden ze tří útočníků, kteří nejprve najeli s dodávkou do lidí na London Bridge a poté noži napadali náhodné oběti v nedaleké čtvrti Borough Market. Celkem jejich řádění podlehlo osm lidí a další desítky jsou se zraněními v nemocnicích.

Valerie nyní prý často myslí na příbuzné obětí. „Chápu to vzhledem ke své osobní tragédii. Nemám však odvahu porovnávat mou bolest s tou jejich. Je to jako bych se styděla říct, že jsem také matka a že také trpím,“ řekla zkroušená žena.

Dětství v Maroku

Valeria Collina Kadhijová je rodilá Italka. Podle listu La Repubblica prošla v životě fázemi, kdy se hlásila k hippies i buddhismu. Když se však poznala s Maročanem Mohammedem, začala žít v Maroku a konvertovala k islámu. V roce 1995 se jim narodil Youssef a rodina žila společně až do roku 2015 v marockém Fezu. Mladý Youssef tam podle listu Corriere Della Sera studoval informatiku. Valeria se s manželem v roce 2015 rozešla a rozhodla se vrátit zpátky do Itálie.

Syn však zůstal s otcem ve Fezu až do ledna 2016, kdy se nepohodli a Youssef se přestěhoval k matce. Podle Valerie se Youssef v Maroku dostal k myšlenkám radikálního islámu na internetu. Dál se pak radikalizoval v Londýně, kam začal jezdit za prací v restauraci. „Od roku 2016 byly s mým synem problémy - to, jak ho zastavili na letišti v Boloně,“ připomněla Italka médii zmiňované zadržení z loňského roku.

Incident se odehrál loni v březnu. Mladík měl koupenou jednosměrnou letenku do Istanbulu a údajně chtěl pokračovat do Sýrie. Valeria vzpomíná, jak byl syn z představy života v Sýrii nadšený. Říkal jí prý: „No tak, mami, pojďme žít do Sýrie. Tam mají čistý islám.“ „Řekla jsem mu, jestli se nezbláznil. Že nechci jít do Sýrie, s ním ani s nikým jiným. Jsem spokojená ve své zemi,“ popsala tehdejší konverzaci 68letá žena.

Chci se stát teroristou, tvrdil

List Politico s odkazem na italské policejní zdroje uvedl, že Youssefa Zaghbu zadrželi, protože vypadal rozrušeně. S sebou neměl žádné zavazadlo a když se ho zeptali na účel cesty, odpověděl bez okolků, že se chce stát teroristou.

Policisté mu zabavili pas a mobilní telefon s několika SIM kartami, kde měl fotky a videa s náboženskou tématikou. Nespáchal však žádný zločin, a tak ho pustili. Nic podle nich nenaznačovalo inspiraci džihádismem.

Fanda Arsenalu, záhadný cukrář a italský holobrádek Profily tří útočníků

Italská policie ho jen přidala do seznamu sledovaných a uvědomila příslušné britské a marocké úřady. „Po celém tom incidentu na letišti v Boloně jsem mu řekla: ‚Teď musíš být perfektní. Nemůžeš se dívat na divné stránky na internetu nebo setkávat s divnými lidmi.‘ Když se ale vrátil do Londýna...“ zadrhla se žena ve vyprávění.

V Londýně začal podle ní pracovat pro islámské zprávy a začal postupně znít velice temně. „Na fotkách vypadal vážně,“ řekla Kadhijaová s tím, že občas žertovala, ať jí pošle nějakou fotku, kde se alespoň trochu směje.

Pohřeb ať zařídí otec

Kadhijová odsuzuje, co její syn provedl. Dokonce souhlasí i s rozhodnutím britských imámů, kteří odmítají jejího syna tradičně pohřbít. Imámové ze všech koutů Británie po útoku oznámili, že jsou natolik znechuceni chladnokrevnými vraždami a zarmouceni utrpením obětí, že útočníkům tradiční modlitbu salátu-l-džanazah odepřou (psali jsme zde).

Podle ní je toto gesto nyní velice důležité. „Tisk obviňuje muslimy, že nezaujali stanovisko. Ale my ho zaujali,“ dodala hrdá muslimka, která se k víře hlásí i nyní, kdy žije v Itálii. Pro tělo svého syna do Londýna prý nepojede, to nechá v rukách otce mladého vraha.

Rozhovor v jejím domě probíhal tradičně na polštářích na podlaze v obývacím pokoji a žena měla po celou dobu zakrytou hlavu šátkem. Zároveň však měla podle novinářů plnou knihovnu Ernesta Hemingwaye či George Bernarda Shawa.