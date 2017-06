Útočníci z Londýna: fanda Arsenalu, záhadný cukrář a italský holobrádek

Policie po útoku všechny tři útočníky zastřelila. Den poté zahájila rozsáhlé razie, během kterých zadržela 12 lidí. Všichni však byli propuštěni bez obvinění. V úterý policie oznámila, že v souvislosti s vyšetřováním zadržela ve čtvrti Barking, kde dva z útočníků žili, 27letého muže.

Až do úterý veřejnost čekala na potvrzení identity posledního z tří teroristů, kteří na mostě přes Temži najeli do lidí a v několik set metrů vzdálené čtvrti Borough Market útočili nožem. Všem třem útočníkům bylo méně než třicet let.

Khuram Shahad Butt Přátelský chlapík i džihádista od vedle

Jednoznačně nejvíce informací je o bývalém prodavači rychlého občerstvení Khuramu Shahadu Buttovi. Podle jeho dlouholetého kamaráda Michaela Mimboa na něm nebylo nic děsivého. Byl to podle něj klidný chlapík a rodinný typ.

Jen si prý během posledního roku všiml, že si Butt nechal narůst plnovous a oblékal se více po islámském způsobu. I jeho manželka údajně chodila na veřejnost jen se zahalenou tváří a podle sousedů se to před jejich dveřmi v posledních měsících hemžilo lidmi v tradičním náboženském oblečení, informoval britský list The Guardian.

Atentátník se narodil v pákistánském městě Džhelum poblíž hranic s indickým svazovým státem Džammú a Kašmír, ale jeho rodiče se brzy přestěhovali do Velké Británie, kde zažádali o azyl.



Butt získal britské občanství a roky dospělého života trávil na londýnském předměstí ve čtvrti Barking. Když se oženil a narodil se mu syn, začal se představovat jako abú Zaituna. Známí z posilovny, kde se věnoval vzpírání, mu říkali Abs a stejnou přezdívku měl i ve dvou mešitách, kam se chodil modlit.

„Ve jménu Alláha by zavraždil i vlastní matku“

Sousedé mají na Butta rozdílné názory. Někteří na něj stejně jako Mimbo vzpomínají jako na milého chlapíka, který se rád bavil o fotbale. Především o londýnském Arsenalu, kterému fandil. Ostatně v dresu svého milovaného klubu v sobotu i útočil. Šestadvacetiletý Ken Chigbo na něj vzpomíná jako na přátelského chlapa, se kterým občas hrál stolní tenis. Nedávno ho prý Butt pozval i na grilování.

Některé sousedky se ho však bály. Regina Khanová uvedla, že Butt trávil čas jen s chlapci a některými muži z okolí, ale nikdy se ženami. Na zmíněném grilování nebyly podle ní ženy vítané. Sousedka Erica Gasparriová ho v roce 2015 udala na policii, když měla dojem, že chce Butt radikalizovat děti na hřišti.

Gasparriová ho tehdy konfrontovala, když její syn jednou přišel domů a řekl, že chce být muslim. Žena tehdy vyběhla do parku za Buttem a narazila na další dva muže, které nikdy předtím neviděla. Podle ní jeden vypadal jako Pákistánec, druhý byl černoch. Butt prý tehdy řekl, že udělá ve jménu Alláha cokoliv, co bude potřeba, a to včetně zavraždění vlastní matky.

Gasparriová tehdy trojici mužů několikrát vyfotila a spěchala na policii, která jí údajně řekla, že věc předá Scotland Yardu. Nic se však nestalo. Hlášení o Buttově radikalizaci přitom prý předali i další sousedé.

Vazby na teroristy a vyhazov z mešity

Butt údajně sympatizoval s džihádistickou skupinou al-Muhádžirún (v překladu Přistěhovalci), která ve Velké Británii působí od osmdesátých let minulého století.

Vůdce Přistěhovalců, kazatel Anjem Choudary, je podezřelý z naverbování asi stovky britských teroristů. Choudaryho, který horlivě propagoval radikální islám, poslal loni soud za mříže. Usvědčený byl z vyzývání k podpoře Islámského státu (více o něm čtěte zde).

Butta kvůli nepatřičnému chování opakovaně vykazovali z mešit. Nabádal totiž spoluvěrce, aby nechodili k volbám. Jednu modlitebnu v Barkingu například musel opustit poté, co vykřikoval na imáma „Jen Bůh velí“ a odmítal přestat. To se stalo v roce 2015, kdy se radikálně smýšlející muslim dostal i do hledáčku policie.

O několik měsíců později přibyl do jeho policejní složky i telefonát znepokojeného občana s varováním, že je Butt extremista. Atentátník také loni vystupoval v britském dokumentu Džihádista od vedle, ve kterém s dalšími muži rozvinuli v parku vlajku Islámského státu.

Podle listu The Times byl Butt v kontaktu s jedním z pachatelů atentátů v londýnské městské hromadné dopravě z roku 2005. Navzdory tomu loni několik měsíců pracoval v londýnském metru.



Podle náměstka šéfky londýnské policie Marka Rowleyho bezpečnostní složky neměly důkazy o jeho teroristických aktivitách nebo plánování útoku. Jeho případ se tak propadl mezi ty méně důležité z 500 probíhajících protiteroristických vyšetřování.

Rachid Redouan Irský cukrář s dvojí identitou

O druhém útočníkovi se ví podstatně méně. Policie uvedla, že o něm až do sobotního útoku neměla žádné zprávy.

Rachid Redouan se usadil před pěti lety v Irsku, kde podle listu The Times vystupoval pod dvojí identitou. Zatímco jako Redouanovi mu bylo třicet let a pocházel z Maroka, pod jménem Rachid Elkhdar tvrdil, že je mu o šest let méně a pochází z Libye.

Podle irských policejních zdrojů pracoval v Dublinu jako cukrář a naposledy se zde objevil před třemi měsíci. Redouan se v Irsku i oženil, v listopadu 2012 si vzal za ženu pečovatelku Charisse

O ́Learyovou.

Podle policejních zdrojů listu The Irish Times Redouan s manželkou opustil Irsko pravděpodobně na konci roku 2015, nelze to však s jistotou potvrdit. Neví se ani, jestli v Irsku pobýval celou dobu od sňatku do předloňského roku.

Manželé se po odchodu z Irska usadili ve východním Londýně nedaleko domu Khurama Shahada Butta, před rokem a půl se jim tu narodila dcera. Rozená Londýňanka O ́Learyová, která na manželovu víru nikdy nekonvertovala, se však nedávno s partnerem rozešla.

Důvodem byly podle její známé neshody ohledně výchovy. O ́Learyová na sociální sítě napsala, že je svobodná. Zároveň si postěžovala, jak ji mrzí, že dcerku nenavštěvuje otec dítěte. Žena po rozchodu žila v centru pro matku a dítě, kde ji také v neděli zadržela policie. Krátce nato ji však propustila.



Irská policie uvedla, že Redouan nebyl v jejím hledáčku, nyní ale prověřuje jeho minulost. Její britští kolegové žádné další podrobnosti k teroristovi neuvedli.

Dublinský imám Shaykh Umar al-Qadri sdělil, že už před dvěma lety bezpečnostní složky varoval, že extremisté používají Irsko jako základnu, odkud odjíždí páchat útoky jinam. Nikdo z policie nebo vlády s ním však prý nemluvil.



Youssef Zaghba Mladík, který chtěl bojovat za IS

Jméno nejmladšího útočníka zveřejnila policie v úterý dopoledne. Dvaadvacetiletý Youssef Zaghba se narodil italské matce a Maročanovi v marockém Fezu.



Nějaký čas vyrůstal v Maroku, a když se rodiče rozešli, přestěhoval se s matkou do Itálie, kde žili nedaleko Boloně, napsal italský list Corriere della Sera.

Loni italská policie údajně Zaghbovi zabránila v odletu z Boloně do Turecka, odkud se chtěl dostat do Sýrie. Zagba měl jen jednosměrnou letenku do Istanbulu. Policie mu poté zabavila pas i mobilní telefon, kde měl fotky a videa s náboženskou tématikou. Nic však nenaznačovalo inspiraci džihádismem.

V Londýně měl Zaghba jen sezónní práci v restauraci. Britskou policii na sebe do soboty ničím neupoutal, v hledáčku ho neměly ani tajné služby.