PARFÉMÁŘ: Nos si čistím u propasti. Podle potu poznám, kdo špatně jí

Hodnotíte lidi podle jejich parfému?

Jistě, parfém je součástí prvního dojmu stejně jako třeba oděv a vypovídá ledasco o osobnosti člověka.

Použil jste někdy parfém z obchodu?

Nikdy. Sobě i svému nejbližšímu okolí jsem vždy parfémy tvořil, a to i když jsem se zrovna naplno věnoval práci ve finančním sektoru, přesněji akvizicím čili skupování společností. Je obrovský rozdíl sedět na mítincích a přínos investic pozorovat v řádu mnoha let a naopak vidět bezprostřední nadšení zákazníka.

Jak jste se k práci dostal?

Jsem původem z Jordánska, ale vyrostl jsem v Damašku, kde se každý chlapec musí od 15 let vedle jazyků učit i řemeslu, já zvolil právě tuhle cestu - parfémářskou tradici navíc máme v rodině. Od prvního okamžiku jsem to miloval, hledání lepší kombinace se časem stalo ne mým koníčkem ale vášní.

Potřebuje parfémář talent, nebo se dá umění naučit?

Naučíte se takřka cokoli, tady však potřebujete kapitál v podobě velmi dobře vyvinutého čichu, trénovaného nosu a váš mozek musí být schopen čichové vjemy vyhodnotit. Až potud se to naučit lze. Když do toho však nejdete srdcem, nevcítíte se do osobnosti člověka, nemůžete vytvořit dobrý parfém.

Jak to vypadá, když k vám zákaznice přijde do obchodu?

Dáme si šálek kávy, díky čemuž se uvolní, rozpovídá a více se otevře, což mi pomůže s volbou ingrediencí. Ptám se, v jakou denní dobu chce parfém používat, jestli má svoji kancelář, nebo pracuje v otevřeném prostoru, jestli jezdí hromadnou dopravou. Poté jí dávám postupně přivonět, abych odhalil její preference. Když jí pak u pultu chystám vůni přímo na míru, často ani nedutá.

Proč je důležité, jestli jezdí autem, nebo autobusem?

Aby neobtěžovala ostatní. Těžká vůně neznamená, že to dotyčná přehnala s množstvím, jak si někteří myslí, ale že vůně obsahuje silné elementy. Když se do divadla navoníte něčím s černým pepřem, kořením a třeba velkým podílem levandule, není to vůči ostatním příliš ohleduplné, někteří to nesnáší dobře.

Stalo se vám, že jste vytvořil uhrančivou vůni a pak jste si nemohl vzpomenout, co jste do ní dal?

Zrovna teď mám doma nepopsanou lahvičku parfému, k němuž čichám každé ráno a nejsem schopen si vzpomenout. Znám hlavní přísady, ale stále něco chybí. Vytvořil jsem ho, když jsem se cítil smutný po odchodu zákaznice, která přišla kvůli nemoci o čich a chtěla, abych jí vytvořit vůni podle barev.

Kolik složek jste schopen jen po čichu rozeznat?

Parfém má svoji počáteční, hlavní a závěrečnou fázi. Něco cítíte hned po aplikaci, v hlavní fázi jste schopen rozeznat třeba typ květiny či koření. Nanejvýš se obvykle kombinuje dvanáct až čtrnáct ingrediencí a skutečně dobrý parfémář by měl být schopen rozeznat až 80 procent z nich.

Zapisujete si jinak nové receptury do deníčku?

Když tvořím, odříkávám nahlas, kolik kapek jaké přísady používám a nahrávám si to. Psát nestačí, s odstupem času bych textu nemusel porozumět, protože v novou vůni přeměňuji své aktuální emoce a pocity. Vedu si databázi prodaných parfémů a jejich složení, podle čísla jsem schopen ho kdykoli vyhledat.

Vyčistit záchod kočce? Bez problémů

Stěžuje vám vytříbený nos v něčem život?

V létě se nemohu koupat v bazénu, protože cítím pach potu ve vodě. Je to pro mě natolik rušivé, že mohu plavat nanejvýš v moři.

Jak si dobrý čich udržujete?

Oblast pod očima vedle nosu pravidelně masíruji a každé ráno hydratuji olivovým olejem. Při práci s alkoholem je nos velmi náchylný na vysychání, naštěstí okolí Brna je pro mě jako balzám - téměř každý týden chodím na hodinu dvě zhluboka dýchat do lesa u propasti Macocha. Když si připadám zevnitř vysušený, jedu na přehradu, kde si sednu ze zadní strany nádrže na břeh a inhaluji vlhký vzduch. Nikdy nos nečistím mechanicky.

Máte nos pojištěn, jako si třeba fotbalisté pojišťují nohy?

Je pravda, že nos je můj největší kapitál (smích). Nemám, ale chodím každý měsíc k alergoložce, která kontroluje můj dýchací systém. Už v Damašku jsem od svých patnácti let měl doktora, který se mi staral o nos, stejně tak v Saúdské Arábii, kde jsem žil delší čas.

Hassan Šejk Je mu sedmatřicet let, v Brně žije trvale čtvrtým rokem.

Pochází z Jordánska, vyrůstal v syrském hlavním městě Damašku, kde se vyučil parfémářskému řemeslu.

Dlouho pracoval ve finančním sektoru, v červnu 2017 otevřel v centru Brna parfumerii Alchymista, kde míchá zákazníkům parfémy na míru.

Co je největší „zabiják“ čichových buněk?

Třeba dát si občas cigaretu nevadí, ale dlouhé sezení v zakouřeném prostředí či jiných třeba chemicky „zamořených“ prostorách je zničující. Pro nos také není dobrá rychlá změna teplot.

Jaký pach nemůžete vystát?

Pach potu, dokážu skrze něj částečně rozpoznat životní styl člověka - že se třeba nestravuje úplně zdravě. Na druhou stranu ale bez větších problémů dokážu vyčistit třeba záchod kočce (smích). Každá vůně či pach jsou pro mě nová zkušenost.

S kolika ingrediencemi v součtu pracujete?

Pracuji s 57 elementy včetně přírodních olejů. Nakupuji je ve Francii a Švýcarsku, pro orientální inspiraci je dobré zajet i na Blízký východ, třeba do Dubaje.

Zákazníkům ale v obchodě nedáváte přičichnout jednotlivě?

To nejde, některé jsou velmi drahé, navíc třeba čisté santalové dřevo by ledaskomu mohlo připomínat například vůni čisticího prostředku. Některé elementy je lepší zkombinovat a na nich poté dále stavět. Testery pravidelně kontroluji, protože třeba velké vedro některým složkám nesvědčí. Stejně tak žluté světlo, což v některých parfumériích ignorují.

Jaká ingredience je nejdražší?

Agarové dřevo, čisté dva mililitry stojí i několik tisíc dolarů. Smůla ze sbírá z „plačících“ stromů a dál se zpracovává. Může pocházet z Kambodže, Indie, podle místa původu se odvíjí cena. Je to těžká a orientální vůně, hodně ji používají například královské rodiny a šejkové.

Co se vám honí hlavou, když tvoříte vůni na míru?

Zavřu oči, vidím krásu zákaznice a nechám se vést svým srdcem a intuicí. Nejde to zastavit, trestal bych své emoce, kdybych přestal. Pokaždé jsem napjatý jako ve škole, jestli se trefím. Když dotyčná na závěr řekne „wow“, cítím, že jsem odvedl skvělou práci.

Stalo se vám někdy, že jste se probudil uprostřed noci a musel jít tvořit?

Nedávno jsem se vzbudil ve dvě ráno a měl jsem vizi, což se děje celkem často. Mluvil ke mně jasmín a radil mi. Mám ho velmi silně spojený s úžasnými vzpomínkami a Damaškem, kde roste na ulicích. Probudil jsem se a okamžitě jsem musel běžet míchat, v té chvíli se zkrátka nekontroluji.

Jinde než v Brně jsem žít nechtěl

Jak dlouho u vás v obchodě zákazník stráví a jaká část jsou muži?

Půl hodiny až hodinu a půl. Rezervace přijímám na 45 minut. Po ani ne dvou měsících mám kolem 150 zákazníků, kteří si odnesli parfém přesně padnoucí k jejich osobnosti, asi deset procent byli muži. Ti, kteří přijdou se ženou jako doprovod a napoprvé si nic neodnesou, se obvykle vrátí. Jinak jsem si všiml, že mnoho českých mužů používá pouze deodorant.

Jaký je obvykle požadavek zákazníků?

Často chtějí parfém, který můžete použít ráno i večer, což je docela výzva. Jsou zvyklí používat už deset let neustále jeden a ten samý - prostě jsou do parfumerie a na poličce si vezmou totožný model jako posledně. Ideálně by však člověk měl mít tři – na ráno, odpoledne a večer. Oběd také nezaměňujete se snídaní.

Ptáte se jich, proč neexperimentují?

Ptám se, jestli si také dávají dvakrát nebo třikrát denně guláš (smích). Obvykle se žena začne smát a odpoví, že zkrátka nic lepšího než tenhle guláš nenašla. A je pravda, že ve všech zdejších parfumériích mají i zboží uvedené na trh už před deseti lety, ale nikde jsem neviděl kolekci z roku 2017.

Moje místo v Česku odpovídají všichni hosté seriálu Každý odněkud je. Někde se narodí, někde je doma. Říká se, že ta nejdůležitější místa v mysli a srdci člověka mohou být maximálně dvě. Jaká jsou ta vaše? Žil jsem ve více než sedmi zemích – Jordánsku, Sýrii, Libanonu, Saúdské Arábii, Španělsku či Francii. Má nejdůležitější místa jsou však Damašek a Brno, mají mnoho společného. Damašek mě naučil milovat květiny a v Brně jsem byl překvapený, jak moc mě inspiruje, pro mě je to město pokladů.

Co vedlo zcestovalého byznysmana se usadit v Brně?

Poprvé jsem přijel kvůli obchodům v roce 2008, kdy jsem poprvé potkal svoji nynější ženu. Trvale v Brně žiji zhruba čtyři roky. Město má obrovskou energii, postupně jsem zjistil, že jinde žít nechci, neuvěřitelně mě inspiruje a má mnoho společného s Damaškem. Spoustu nocí trávím na Petrově a promlouvám s městem, ať je teplo nebo zima. Také mě inspirují mapy zdejších mraků, často jen dlouhé minuty zírám na nebe.

Nevymlouvali vám příbuzní nápad jako nerentabilní? Že by se třeba v Paříži obchod uchytil lépe?

Napřed jsem vytvořil kolekci parfémů a ptal se rodiny a přátel, co si o tom myslí, až jsem se rozhodl nápad uskutečnit. Životním vrcholem pro mě nejsou peníze, ale možnost dělat to, co mám rád. Češi nedostali příležitost používat skutečně dobré parfémy, což je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl obchod založit právě v Brně.

Nediví se lidé vašim cenám?

Jsou překvapení, že prodávám 50 mililitrů za pětistovku. Neodpovídá to kvalitě a přírodním olejům, které používám. Mám velmi nízkou marži, chci, aby ceny byly přátelské, lidé měli z parfémů radost a nebáli se je používat. A vracející se zákazníci znamenají vyšší prodeje. Můj cíl je 250 lidí měsíčně, tedy deset rezervací denně.