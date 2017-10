V Katalánsku nastal den D. Vyhlásí premiér nezávislost, nebo couvne?

Jednání, jehož výsledek může výrazně prohloubit či naopak zmírnit španělskou ústavní krizi, se zúčastní předseda katalánské vlády Carles Puigdemont, který je pod tlakem ze dvou stran. Zatímco Madrid hrozí uplatněním ústavního článku 155 umožňujícího omezení autonomie, poslanci krajně levicové katalánské Kandidátky lidové jednoty (CUP) zase vyzývají členy katalánské vládní aliance Společně pro ano (JXSí), aby hlasovali pro nezávislost, jinak menšinová vláda ztratí jejich podporu.

Katalánské poslance zavazuje k vyhlášení nezávislosti zákon o referendu, který katalánský parlament přijal začátkem září, ale jehož platnost ovšem krátce poté pozastavil ústavní soud v Madridu. Puigdemont dal po referendu najevo, že z cesty k nezávislosti uhnout nehodlá, avšak nepotvrdil, že by její vyhlášení měl v úmyslu ještě v úterý.

„S vyhlášením nezávislosti - a my neříkáme ‚jednostranné‘ vyhlášení nezávislosti - se počítá v zákonu o referendu, pokud jde o uplatnění jeho výsledků. Uplatníme to, co praví zákon,“ řekl Puigdemont v neděli.

Španělská média spekulují, že by mohl sáhnout k symbolickému prohlášení zohledňujícímu výsledky referenda, které by nemělo žádné právní důsledky. Proti tomu se však rázně staví CUP, bez níž nemá premiérova strana dost hlasů ke schválení jakéhokoli textu se separatistickým vyzněním.

VIDEO: Desítky tisíc lidí demonstrovaly za jednotu španělské monarchie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Katalánci v referendu z prvního října hlasovali z více než 90 procent pro odtržení. Účast ale činila jen 43 procent z oprávněných voličů, a to i kvůli tvrdému zákroku španělských bezpečnostních složek. Španělské úřady označily referendum za nezákonné.



Starostka Barcelony je proti vyhlášení nezávislosti

V pondělí odpůrci nezávislosti získali významnou spojenkyni - proti separatistům se postavila oblíbená starostka Barcelony Ada Colauová. Levicová politička prohlásila, že upřednostňuje jednání, ke kterému vyzvala předsedy španělské a katalánské vlády.

„Na základě výsledků (referenda) z 1. října nemůže být vyhlášena nezávislost,“ řekla médiím starostka největšího katalánského města, která v 1,6 milionové Barceloně umožnila uspořádat hlasování až po delším váhání.

Jedna z nejoblíbenějších katalánských političek vybídla Puigdemonta a předsedu centrální vlády Mariana Rajoya k věcnému jednání. „Žádám Rajoye a Puigdemonta, aby nepřijímali žádná další rozhodnutí, která by mohla podminovat prostor k dialogu. To bude ten nejodvážnější čin,“ řekla Colauová.

Rajoy, který pohrozil Katalánsku vážnými důsledky, pokud se jeho vedení rozhodne jednostranně vyhlásit samostatnost, by podle barcelonské starostky neměl brát regionu autonomii. Zároveň by také měl zrušit mimořádné policejní nasazení v Katalánsku, které se „potřebuje vrátit k normálu“, dodala Colauová.

Rajoye v pondělí podpořili opoziční socialisté. Za předsedu vlády se postavil i šéf druhé nejsilnější pravicové strany Ciudadanos Albert Rivera, který vyzval k okamžitému omezení katalánské autonomie, informují španělská média „Španělsko nebude rozděleno a národní jednota zůstane zachována. Učiníme všechno, co nám umožňují zákony, abychom toho dosáhli,“ řekl Rajoy v pondělním rozhovoru s deníkem Die Welt.