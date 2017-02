Tisíce Britů nás prosí o výhody členství v EU, tvrdí evropský vyjednavač

Verhofstadt v rozhovoru pro rádio LBC uvedl, že podobných žádostí jsou stovky až tisíce. Do Evropského parlamentu přichází e-maily, ve kterých stojí: „Nechci zpřetrhat své vazby s Evropou, nechci přijít o své evropské občanství.“ Verhofstadt nyní zkoumá, jak by Unie mohla na individuální bázi zachovat pro zájemce výhody členství v EU.

„Spousta z nich je stále v šoku z výsledků referenda,“ myslí si. Britové podle dosavadního vývoje přijdou o možnost volného pohybu přes hranice. Premiérka Theresa Mayová na počátku letošního roku oznámila takzvaný tvrdý brexit, tedy odchod z jednotného trhu. Tím Británie přijde o možnost volného pohybu přes hranice členských států EU, píše server The Independent.

Verhofstadt však nevylučuje, že zájemci by o tuto výhodu nemuseli automaticky přijít. „Neříkám, že to bude určitě možné. Hledám ale možnost, jak automaticky neodmítat lidi, kteří prosí o zachování výhod členství v EU,“ sdělil. Dodává, že obyčejní Britové by se neměli stát obětmi následků brexitu.

Verhofstadt se v rozhovoru vyslovil pro těsnější EU, zároveň však velí ke zjednodušení legislativních procesů a redukci byrokracie. Oproti většině svých kolegů je v roce 2017 optimistický v otázce vzestupu nacionalistických a populistických nálad. Tvrdí, že ve Francii, Polsku, Itálii i Německu se už rodí hnutí, která proti populistickým stranám bojují.

Schvalování zákona o brexitu

Britský parlament aktuálně projednává zákon, který má umožnit hlasování poslanců o zahájení vyjednávání podmínek brexitu. K tomuto kroku musela vláda přistoupit po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Proti zahájení brexitu jsou někteří labouristé, opoziční liberální demokraté a skotští poslanci. Nepodpořit vládu se rozhodl také bývalý konzervativní ministr Ken Clarke.

Očekává se, že poslanci text ke spuštění brexitu po bouřlivých diskusích nakonec schválí nejspíš 8. února. A to přesto, že většina z nich v referendu loni v červnu hlasovala pro setrvání Británie v Unii. Jsou přesvědčeni, že je nutné respektovat vůli voličů, kteří v referendu odsouhlasili ukončení členství země v EU.

Vláda již podle britských médií požádala zákonodárce, aby schvalovací proces brexitu skončil do 7. března. To má umožnit vládě Theresy Mayové aktivovat článek 50 Lisabonské smlouvy a spustit rozhovory již na summitu EU 9. března v Bruselu.