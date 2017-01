Problém pro Mayovou. Brexit musí schválit i parlament, rozhodl soud

10:39 , aktualizováno 11:07

Britský Nejvyšší soud v úterý rozhodl, že vláda musí mít k zahájení jednání o odchodu země z Evropské unie souhlas parlamentu. Podle politologů by to mohlo zpomalit proces brexitu. Premiérka Theresa Mayová hodlá vyjednávání zahájit do konce března.