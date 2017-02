Erdogan si brousí zuby na Rakká, na severu Sýrie chystá „bezpečnou zónu“

„Hlavním cílem je vyčistit oblast o rozloze 4 000 až 5 000 kilometrů čtverečních od teroristů a vytvořit bezpečnou zónu,“ prohlásil Erdogan. Do oblasti by pak podle něj měli být přesídleni arabští a turkmenští civilisté.

Bezpečná zóna na severu Sýrie by měla zahrnovat jak okolí pohraničního města al-Báb, s jehož dobýváním Turci začali už v prosinci, tak hlavní město islamistů. „Až dobudeme al-Báb, budou následovat Manbídž a Rakká,“ řekl Erdogan. Severosyrský Manbídž už přitom v srpnu dobyli syrští povstalci za pomoci kurdských jednotek (psali jsme zde).

Není to poprvé, co Erdogan hovoří o zapojení Turecka do bitvy o Rakká. Podle listu The Washington Post však svůj plán znovu oživil poté, co americký prezident Donald Trump nařídil přepracovat plán svého předchůdce Baracka Obamy, který chtěl kvůli bitvě o Rakká vyzbrojit oddíly syrských Kurdů.

Americká podpora kurdských milic YPG byla během loňského roku zdrojem napětí mezi Ankarou a Washingtonem. YPG totiž v Sýrii spolupracuje s kurdskými separatisty ze Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Turecko viní z mnoha teroristických útoků v zemi.

Trump krátce po inauguraci nařídil svým ministrům obrany a zahraničí vypracovat plán na vytvoření bezpečných zón v Sýrii a okolních zemích (více zde). Ačkoli jej syrský prezident Bašár Asad minulý týden odmítl, Erdogana Trumpův příkaz zjevně povzbudil.

Bezpečná zóna by se podle jeho návrhu nacházela z velké části v oblasti, kterou nyní kontrolují Kurdové, a poskytla útočiště Arabům a syrským Turkmenům. Podle Erdogana by se sice Turecko mělo v bitvě o Rakká připojit ke koalici vedené Spojenými státy, očekává však, že Washington přeruší své vztahy s jednotkami YPG.

Dobyli jsme centrum al-Bábu, tvrdí Erdogan

Zatím se však nezdá, že by USA plánovaly své kurdské spojence, kteří systematicky pracují na obklíčení města, opustit. Mezinárodní koalice Demokratické síly Sýrie (SDF), jejíž hlavní složku tvoří právě milice YPG, začátkem února zahájila novou fázi své operace u Rakky, která má za cíl dobýt vesnice východně od města. Američany vedená koalice Kurdy podporuje tím, že útočí na mosty na řece Eufrat.

„Potenciál pro další konflikt je jasně viditelný, pokud tedy nedošlo k nějaké shodě mezi Tureckem, USA, Ruskem a Kurdy,“ komentoval situaci reportér al-Džazíry Andrew Simmons.

Turci v Sýrii loni v srpnu zahájili operaci Štít Eufratu, která byla zprvu velmi úspěšná. Podařilo se jim vyhnat Islámský stát z oblasti podél hranic, a rozdělit tak kurdská území na východě a západě Sýrie. Postup tureckých jednotek se však zadrhl poté, co v prosinci zahájily bitvu o město al-Báb a narazily tam na tvrdý odpor (o bitvě jsme psali zde).

Erdogan sice v neděli uvedl, že se tureckým vojákům konečně podařilo dostat do centra města, ze kterého nyní prchají islamisté, Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) to však odmítá s tím, že Turci mají zatím pod kontrolou jen asi deset procent města.

Mapa: Turecko v Sýrii kontroluje pohraniční oblast na severu země (modrá oblast), čímž rozděluje kurdská území na východě a západě země (žlutá oblast). Právě oblast kontrolovanou Kurdy chce Erdogan využít jako bezpečnou zónu pro civilisty. Černou oblast, včetně Rakky, dosud ovládá Islámský stát: