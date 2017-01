Trump poprvé ve funkci zatelefonuje Putinovi. Dejte si pozor, radí Mayová

Sám Trump prohlásil, že s Putinem brzy pohovoří. „Telefonoval mi, když jsem vyhrál. Ještě jsme nejednali. Ale, jak chápu, brzy si pohovoříme,“ řekl televizi Fox News. Prohlásil také, že zlepšení vzájemných vztahů bude ku prospěchu jak Rusům, tak Američanům.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že přímý kontakt mezi Kremlem a Bílým domem po Trumpově páteční inauguraci zatím nebyl navázán. Obě strany se dosud nemohly domluvit ani na termínu telefonického rozhovoru mezi oběma prezidenty, připomněla agentura TASS. Ještě dříve dal mluvčí Kremlu najevo, že schůzka obou prezidentů je spíše záležitostí měsíců, než týdnů.

Trump během volební kampaně sliboval zlepšit vztahy s Ruskem. Po svém zvolení naznačil, že by mohl zrušit sankce, uvalené na Rusko předchozí vládou prezidenta Baracka Obamy, pokud by Rusové pomohli Spojeným státům v boji proti terorismu.

Vztahy Ruska a USA se dostaly na nejnižší úroveň od konce studené války kvůli ukrajinské krizi, válce v Sýrii a obviněním, že Kreml se vměšuje do amerických voleb.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu v ruském parlamentu řekl, že Moskva nemá žádné iluze, že by za vlády prezidenta Trumpa došlo k rychlému tání ve vztazích mezi Moskvou a Washingtonem. Kreml je ale podle něj připraven ujít k nápravě poškozených vztahů svůj kus cesty.

Nový Reagan a Thatcherová?

Jako prvního zahraničního státníka přijme Trump v pátek britskou premiérku Theresu Mayovou. Ta se nechala slyšet, že by v případě prezidenta Putina radila Američanům: „Spolupracujte, ale dejte si pozor.“

„Když se mluví o Rusku, je moudré si často vzít příklad z prezidenta (Ronalda) Reagana, který při jednáních se svým ruským protějškem, tehdy Michailem Gorbačovem, míval ve zvyku řídit se pořekadlem ‚důvěřuj, ale prověřuj‘. U prezidenta Putina má rada zní: Spolupracujte, ale dejte si pozor,“ řekla Mayová před republikánskými zákonodárci ve Filadelfii.

Tématem schůzky lídrů, kteří mají shodné názory na brexit či omezování migrace, bude mimo jiné snaha o zformování nové podoby vztahu jejich zemí, které s novým vedením vypovídají velké mezinárodní smlouvy.



Mayová před cestou do USA prohlásila, že obě země mají řadu společných zájmů a měly by si vytvořit „zvláštní vztah“, který by byl silnější než běžná dvoustranná mezinárodní partnerství. Americký prezident opakovaně slovně podpořil snahu Mayové o rázný odchod z Evropské unie, který britská premiérka chystá. Trump vypověděl kolektivní obchodní dohodu o transpacifickém partnerství, nevidí pozitivně ani členství USA v mezinárodních organizacích a chystá se jednat s každou zemí zvlášť.

Důraz na vzájemné shody by podle médií mohl Mayové dát šanci na dojednání výhodného obchodního partnerství s USA.

Některá média už hledají pro vztah Trumpa s Mayovou paralelu v někdejším americkém prezidentovi Ronaldu Reaganovi a britské premiérce Margaret Thatcherové, kteří v 80. letech zastávali podobně konzervativní názory.

Poněkud méně optimistický pohled na schůzku má britská opozice či nevládní organizace, které Mayovou vyzvaly, aby otevřela v rozhovoru s Trumpem otázku dodržování lidských práv či boje proti klimatickým změnám.