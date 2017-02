Chovanec: Sobotka začal mluvit slovníkem Babiše, víc dělat nemůžeme

V reakci na situaci ve Sněmovně navrhli komunisté její rozpuštění a urychlení voleb, které mají být na podzim. Chtějí k tomu svolat jednání šéfů stran. Jak bude ČSSD postupovat?

Některé návrhy ani nemá cenu komentovat, protože jim pak dáme vážnost. Děláme pro vztahy v koalici, co můžeme. Pan premiér dokonce pochopil, že po třech letech, kdy se snaží neustále mluvit s panem Babišem, tak on mu asi nerozumí, tak začal používat jeho slovník, jak jste si možná všiml. My v té koalici už pro to víc nemůžeme udělat.

Ve Sněmovně jste v reakci na slova poslance Ivana Pilného z ANO, který navrhoval zamítnutí zákona o občanských průkazech, mluvil o porušení koaliční smlouvy (více zde). Budete se snažit vyvolat smírčí řízení kvůli porušení koaliční smlouvy?

Vyřešil jsem to na místě tak, že se zákon vrátil do druhého čtení a budeme se ptát kolegů, jak to myslí.

Vláda tedy normálně dál pokračuje?

Nevidím důvod, proč by nepokračovala. Porušení koaliční smlouvy neznamená automaticky ukončení smluvního vztahu. Máme ještě spoustu úkolů, které nás čekají. S panem Pilným jsme vedli hodiny a hodiny debat, které nevedly k ničemu jinému, než že jsme se nedohodli. Beru to jako kapric (umíněnost, pozn. red.) z jejich strany, jako reakci na čtvrteční debatu k reorganizaci policie (více o jejím průběhu čtěte zde).

Takže vláda bude pokračovat, jen si teď budete povídat jazykem Donalda Trumpa, jako když premiér na Facebooku napsal, že vicepremiér a ministr financí „oje*al“ stát na dluhopisech?

To je jazyk Andreje Babiše. Mluví takto na koaličních radách. Vždycky když je rozhořčen nebo rozčílen, začne mluvit slovensky nebo sprostě. Nic to nemění na tom, že vláda může dál pokračovat