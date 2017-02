Babiš oje*al stát, zaútočil premiér na šéfa ANO kvůli dluhopisům

Nebývale ostré vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky se objevilo na jeho oficiálním facebookovém účtu.

„Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ rozzlobil se Sobotka.

Autenticitu výroku iDNES.cz potvrdili mluvčí vlády i ČSSD a nakonec i sám předseda vlády na Twitteru. „Je dobré to říci naplno,“ uvedl premiér.

Vicepremiér Babiš čelí trestnímu oznámení kvůli tomu, že před více než čtyřmi lety odkoupil dluhopisy své společnosti Agrofert. Využil přitom totiž mezery v zákoně - dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Z nakoupených dluhopisů si Babiš dle serveru Echo24.cz, který na trestní oznámení upozornil, ročně přijde na asi devadesát milionů korun. Z tohoto příjmu neplatí srážkovou patnáctiprocentní daň.

Babiš už v minulosti uvedl, že v tomto jednání, které využila řada dalších firem včetně bank, žádný problém nevidí (o co u korunových dluhopisů jde, jsme podrobněji popsali zde).

Lež, kterou odmítám, reagoval Babiš

Na páteční premiérův atak Babiš reagoval slovy, že to „asi je nový styl komunikace pana Sobotky“, kterého prý takto nikdy mluvit neslyšel. „Každopádně jsem neudělal nic nezákonného a nikoho jsem nepodvedl, je to lež, kterou odmítám,“ napsal iDNES.cz v textové zprávě.

Zároveň Sobotkovi vyčetl to, že z poslaneckých náhrad financoval koupi bytu. Zmínil také privatizaci OKD, kvůli níž probíhá soud (o případu včetně Sobotkova postoje jsme psali zde). „Daroval panu Bakalovi 43 tisíc bytů, což byl podvod na jejich nájemníky,“ pustil se Babiš do protiútoku.

ČSSD a ANO, hlavní rivalové do voleb

ČSSD, vítěz voleb v roce 2013, je nejsilnější vládní stranou. Babišovo hnutí ANO ji však v průzkumech preferencí v poslední době poměrně výrazně poráží (poslední průzkum CVVM najdete zde).

Sociální demokracie přesto zůstává druhou nejsilnější politickou formací a podle dosavadního rozložení sil též hlavním rivalem ANO v souboji o podzimní volební vítězství.