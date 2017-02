Poslanec ANO rozzlobil Chovance, mluví o porušení koaliční smlouvy

Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadů. Měly by být podle ministerstva vnitra povinné a kromě prokazování totožnosti i prostředkem pro elektronickou identifikaci. Každý čip občanského průkazu má mít autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Jedním z cílů nových občanských průkazů je i poskytnout držitelům elektronický podpis.

„Pokoušíme se zavést technologii z minulého století. Bude to stát stovky milionů korun a nemá to absolutně žádný smysl,“ varoval poslance Ivan Pilný z klubu ANO a vyzval k odmítnutí vládního návrhu. „Pořizujeme si něco, co v praxi k ničemu nebude. Je to takový výstřel do tmy,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Komunista Jan Klán se pak podivil, že vládní poslanec navrhl zamítnutí vládního návrhu. Stanjuru zase udivilo, že má komunista obavy o osud vládního návrhu. Pak si vzal ale slovo ministr vnitra a první místopředseda ČSSD Milan Chovanec a obvinil ANO z porušení koaliční smlouvy.

Chovanec nepovažuje postoj poslance koaličního ANO za náhodný, s přihlédnutím k ostrým sporům ve Sněmovně kvůli zprávě vyšetřovací komise k činnosti policie a státních zástupců v souvislosti s policejní reformou. Označil to za porušení koaliční smlouvy a požádal poslance o vrácení návrhu do výborů.

Předseda KSČM Vojtěch Filip pak na mimořádné tiskové konferenci zopakoval výzvu k rozpuštění Sněmovny a novým volbám, což už ve čtvrtek odmítli šéf TOP 09 Miroslav Kalousek a pro iDNES.cz i Babiš. (viz zde) Filip řekl, že vyzve zástupce všech stran ve Sněmovně, aby o možnosti rozpustit Sněmovnu seriozně jednali.