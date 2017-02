Sněmovna žádá vládu, ať si posvítí na práci olomouckých žalobců

Usnesení vyplývá ze závěru sněmovní komise ke sporné reformě policie, který ve čtvrtek poslanci schválili. Kárné žalobě čelí náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár kvůli tomu, že loni v červnu informoval média o výslechu policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho. Veřejnost se o jejich předvolání v souvislosti se spornou policejní reorganizací dozvěděla dříve než policejní funkcionáři.

„Vrchní státní zastupitelství medializací prověřování okolností policejní reformy aktivisticky vstoupilo do politického života,“ stojí v odůvodnění schváleného usnesení, které je v závěrečné zprávě. Podle komise nebyl mediální výstup důvodný, jelikož prověřování vycházelo z nepravdivých a neověřených informací.

Chybné informace vycházely také z případu zmanipulovaných zakázek na informační systémy. Bývalý detektiv Jiří Komárek v minulosti v souvislosti s toto kauzou nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací. Z dosavadního vyšetřování komise však vyplynulo, že zprávy o úniku informací nebyly pravdivé a že nikdo z okolí Tuhého neposílal varovnou SMS o chystaném zásahu protikorupční policie.

Komise usnesení Sněmovně navrhla, protože se domnívá, že zjistila porušování práva. „Možné je i personální opatření, které může provést především ministr spravedlnosti v součinnosti s nejvyšším státním zástupcem. Uvedené personální opatření se netýkají funkce státního zástupce, ale jen vedoucích pozic,“ stojí v závěrečné zprávě.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale výměnu podřízených kvůli zprávě sněmovní komise k reorganizaci policie nechystá. Zeman ve čtvrtek uvedl v České televizi, že neustále monitoruje činnost podřízených vedoucích státních zástupců, ale zatím se neobjevily důvody pro odvolání žádného z nich.

Proti se vyslovil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ještě ve sněmovní rozpravě před přijetím usnesení prohlásil, že státní zastupitelství musí zůstat nezávislá a státní zástupci nebudou odvoláváni na základě usnesení Sněmovny. „Důrazně se ohrazuji proti tomu, aby politické rozhodnutí úkolovalo ministra spravedlnosti v tom, jak bude vykonávat svou personální odpovědnost vůči státnímu zastupitelství,“ řekl.

Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan o zprávě komise řekl, že v ní chybí zásadní informace o výpovědích svědků a důkazech. Bez zmíněných informací je podle něj zpráva „sterilní“ a každý si ji může vykládat, jak chce. Komise se také podle něj snažila očernit státní zástupce, řekl Ištvan ve čtvrtek ve vysílání Českého rozhlasu - Radiožurnálu.

„Překvapilo mě, že nejpodstatnější faktická zjištění se sestávají na pěti stranách (zprávy komise),“ řekl Ištvan. „Pokud jsme slyšeli, že komise shromáždila čtyři tisíce stran textu, výpovědí, důkazů, pak to, co je ve zprávě uvedeno, je jen malinká výseč toho, co jsem očekával, že ve zprávě bude,“ doplnil.

Komise také podle Ištvana věnovala příliš velký prostor činnosti státních zástupců. „Skoro bych řekl, že více než samotné policejní reorganizaci,“ uvedl. „Působí to, jako kdyby tady byla snaha najít za každou cenu v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci něco, co by mělo být nezákonné,“ dodal.

Sněmovna chce změny ve vyšetřování státních zástupců

Poslanci také schválili další bod vyplývající ze závěrečné zprávy komise. Na vyšetřování trestných činů, z jejichž spáchání jsou podezřelí státní zástupci, by neměli kvůli možným osobním vazbám dohlížet jiní žalobci, odhlasovala Sněmovna, jež žádá po vládě novelu trestního řádu.

Změna by se měla týkat případů, pokud by se jednalo o podezření z trestných činů spáchaných při výkonu funkce. Vztahovat by se měla podle usnesení i na bývalé státní zástupce. Trestní řád by měl upravit podle usnesení taky zastupování obžaloby před soudem.

„Úprava vychází ze stejného přístupu, který vedl ke vzniku Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ stojí ve zdůvodnění. Inspekce vyšetřuje podezření z trestné činnosti policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů. Je od nich oddělena, aby vyšetřování bylo „oproštěno od nežádoucí kolegiality a osobních vazeb v rámci jednoho sboru“, připomněla komise. Příslušníky inspekce pak vyšetřují přímo státní zástupci.

„Stejné nežádoucí osobní vazby mohou ovlivnit posuzování skutků, kterých se dopustí státní zástupci při výkonu funkce,“ napsala komise. Dozor nad vyšetřováním by měl mít podle ní nezávislý orgán, mohl by to být i soud. Úpravu promlčecí doby komise zdůvodňuje tím, že vedoucí státní zástupci můžou účinně bránit objasňování své trestné činnosti.

Politici se snaží oslabit žalobce, upozorňují státní zástupci

Podle Unie státních zástupců jde o nepochopitelné a nesystémové vyjádření nedůvěry v řádné fungování státního zastupitelství na základě jediného zjištění v konkrétní kauze.

„Představa, že každý individuální problém se vyřeší změnou zákona, se v minulosti už nesčetněkrát ukázala být mylnou,“ uvedla Unie. Varuje před rizikem návratu o deset let zpět, kdy podle ní tehdejší politická moc usilovala o oslabení a podřízení veřejné žaloby. „Pokud by byly akceptovány navrhované změny, pak státní zastupitelství - zbaveno nástrojů - nemůže dostát své úloze,“ dodala Unie státních zástupců.

Pro návrh hlasovalo navzdory předchozímu nesouhlasu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána 83 ze 123 přítomných poslanců. Proti bylo 37 poslanců z řad ANO a Úsvitu. Proti hlasoval také lidovec Ludvík Hovorka.

Požadovaná úprava trestního řádu by podle místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) naprosto rozložila současný systém. Podotkl, že státní zástupce vylučuje vyšetřovatele, když podle jeho mínění chybuje nebo nedbá jeho pokynů. „Vyšetřovací komise de facto navrhuje, aby státní zástupce neměl možnost dostát své odpovědnosti za zákony a efektivní průběh přípravného řízení trestního,“ řekl Vondráček.

O závěrečné zprávě vyšetřovací komise diskutovali poslanci celý den. V odpoledních hodinách dokonce schválili, že budou jednat i po deváté hodině večerní, pokud to bude nutné. Nakonec se k hlasování o zprávě a návrzích na další kroky dostali ještě před 19. hodinou. Přijatá byla i závěrečná zpráva komise, resp. návrh usnesení, že ji poslanci berou na vědomí.

Premiér: Babiš by se měl omluvit Chovancovi a Tuhému

Předseda vlády na Facebooku uvedl, že na základě ve čtvrtek zveřejněné zprávy sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci policie se Babišovy konstrukce zhroutily jako domeček z karet.

Sobotka podotkl, že jednomyslně přijaté závěry komise jsou jasné. „Tvrzení o ‚brutálním úniku informací‘ ze strany policejního prezidenta se nepotvrdila. Nebyly prokázány spekulace, že policejní reorganizace byla údajně realizovaná pod politickým tlakem a na základě politického zadání za účelem odstranění Roberta Šlachty z čela Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu,“ napsal Sobotka.

Předseda vlády ocenil racionální přístup komise, který podle něj zklidnil vygradovanou atmosféru. „Závěry komise jsou zcela jasné,“ řekl. „Tvrzení Andreje Babiše a hnutí ANO o policejní reformě se nepotvrdilo. Byly to jen domněnky, pomluvy a fámy. Ministr Babiš by se měl omluvit policejnímu prezidentovi a ministrovi vnitra,“ uvedl Sobotka na krátké tiskové konferenci po zveřejnění zprávy komise. „Stačilo by, aby řekl Sorry jako,“ doplnil premiérova slova člen komise Richard Dolejš.

„Musím se smát, že bych se měl někomu omluvit. A komu se mám omluvit?“ reagoval na to Babiš a upozornil na některé kauzy týkající se jeho politických oponentů.

Podle Chovance se nestal žádný brutální únik informací, ale brutální zneužití reformy pro politický boj. „Prohráli jsme všichni,“ řekl ministr vnitra. Jediný, kdo podle něj ze zpochybnění reformy vytěžil, může být hnutí ANO. Jeho postup označil za něco, co do Česka nepatří, a co se snad může dít jen na východ od našich hranic.

Premiér uvedl, že dění kolem reformy policie a jejího vyšetřování nebude mít vliv na komunikaci uvnitř vlády. „Pro nás jsou důležité věci, které jsme slíbili voličům. Sociální demokracie se bude ke koaliční spolupráci stavět pragmaticky,“ řekl.

Opozice činnost komise pochválila

„Pánové Šlachta a Komárek byli zneužiti v politickém boji před podzimními volbami,“ uvedl předseda ODS Fiala. Komise podle něj pracovala správně a důkladně. Ocenil zejména to, že kromě kritiky přinesla i konkrétní návrhy, jak situaci zlepšit.



Podle šéfa poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjury budou poslanci za ODS hlasovat pro návrh, který komise přednesla. Podpořil slova svého stranického šéfa o zneužití bývalých vedoucích pracovníků protimafiánského útvaru k politickým cílům. „Vzpomeňme si na předvolební billboardy ANO,“ uvedl.

Na možné propojení poukázal také poslanec za TOP 09 Herbert Pavera. Upozornil, že bývalý vyšetřovatel ÚOOZ Robert Šlachta po svém odchodu od policie přešel k celníkům a spadá tak pod ministerstvo financí.

„Pro mě je závěrem vyšetřovací komise to, že české Palermo vyhrálo,“ řekl k závěrečné zprávě ministr financí a předseda ANO Andrej Babiš. Zkritizoval, že v čele komise usedl právě občanský demokrat Pavel Blažek, který byl ministrem spravedlnosti v Nečasově vládě v době, kdy na Úřadu vlády zasahoval Šlachtův útvar. Podle Babiše je proto jasné, že Blažek k bývalému šéfovi ÚOOZ chová antipatie a jako předseda komise se dostává do střetu zájmů. Ministr financí také řekl, že z výslechů před komisí, kdy ho prý „griloval“ její člen Daniel Korte, získal představu, jak bude závěrečná zpráva vypadat.

Babiš trvá na tom, že cílem reformy bylo rozprášit útvar, který vyšetřoval zásadní kauzy spojené s bývalými vysokými představiteli politických stran. Závěry komise považuje za výsměch. Uvedl také, že způsob, jak se k němu chovali členové komise, hraničí se zneužíváním postavení člena komise.

Stejně jako Sobotka, i Babiš si myslí, že další komunikace uvnitř vlády bude probíhat „normálně“, na okopávání ze strany představitelů ČSSD je prý zvyklý.

Ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi vadí, že komise neodpověděla na základní otázku, proč se reorganizace odehrála tak rychle. Nesouhlasí také s doporučeními, která se týkají Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Podle komise by totiž byla na místě personální změna ve vedení této instituce. „Státní zastupitelství musí zůstat nezávislé a státní zástupci, vedoucí státní zástupci, se nebudou odvolávat na základě usnesení Poslanecké sněmovny,“ prohlásil Pelikán při čtvrtečním projednávání závěrečné zprávy komise.

„Komise doplnila svou zprávu, čímž podle mě překročila svůj mandát, o návrh tří úkolů pro vládu,“ zmínil také. Tyto návrhy Pelikán důrazně odmítá, protože by vedly jen k dovršení destrukce započaté reformou. Návrhy komise směřují k omezení pravomoci státních zástupců, kteří by si například nemohli vybírat, s jakým policejním vyšetřovatelem chtějí na konkrétní kauze spolupracovat.

Některé pochybnosti zůstaly, míní několik členů komise

Někteří členové komise naznačili, že vyšetřování zcela neodstranilo všechny pochybnosti. „Když je ve zprávě napsáno, že se něco nepodařilo prokázat, tak to neznamená, že se to nestalo,“ konstatoval Martin Lank.

Ještě ostřejší názor na činnost komise vyjádřil další z jejích členů, Bohuslav Chalupa z hnutí ANO: „Od začátku bylo zadání komise takové, abychom nemohli nic zjistit. V tom si nalijme čistého vína,“ řekl. Závěrečná zpráva podle něj jen respektuje pravidla, které si Sněmovna nastavila. Vláda porušila své programové prohlášení, uvedl dále.

Daniel Korte, člen poslaneckého výboru pro bezpečnost a také člen vyšetřovací komise, se ve svém vyjádření opřel do žalobců. „Olomoucké vrchní státní zastupitelství se utrhlo ze řetězu,“ řekl. Zkritizoval zejména postup žalobce Petra Šeredy, který poskytl vyšetřovateli Jiřímu Komárkovi usnesení, které bylo později zveřejněno a tvořilo součást takzvané Šlachtovy zprávy. Šereda podle Korteho komisi sice vysvětlil, že to bylo „na základě důvěry,“ nic ho k tomu ale neopravňovalo.

Korte také vysvětlil, proč komise navrhla okleštění pravomocí žalobců. „Státní zástupce si vyzobává z jednotlivých policejních útvarů jednotlivé policisty, a tím policii de facto řídí,“ popsal Korte současný stav. Pochybnosti o reformě policie považuje za politickou kampaň. „Dámy a pánové, toto byl puč číslo dvě,“ řekl. Prvním pučem byl podle něj zásah na Úřadu vlády za Nečasovy vlády.