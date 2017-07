Takový návrh nikdy neschválíme, kritizují europoslanci plány Mayové

Práva občanů EU v bodech 1. Jaké budou požadavky na občany EU, kteří chtějí zůstat v Británii? - Občanům EU, kteří budou v Británii žít nepřetržitě pět let, umožní neomezený pobyt získání takzvaného "statusu usedlíka". To znamená, že tito občané budou moci v zemi žít a budou moci požádat o britské občanství. - Občané EU, kteří do země přijeli před zatím nestanoveným datem, ale nestrávili tu dosud pět let, budou moci získat status usedlíka až po uplynutí pětileté lhůty. Mezi tím musí zažádat o dočasné povolení k pobytu. - Občané EU, kteří do Británie dorazí po zatím nestanoveném datu, budou moci zažádat o povolení k setrvání v zemi poté, co Británie vystoupí z EU, na základě budoucích imigračních opatření pro občany EU. 2. Co musí občané EU udělat teď? - Zatím nic. Británie zůstane členem EU do března 2019 a do té doby nenastane žádná změna v právech a statusu občanů EU v Británii. 3. Co musejí občané EU udělat, až Británie opustí EU? - Všichni občané EU a jejich rodiny budou muset požádat o povolení k pobytu nezávisle na datu jejich příchodu do Británie. Tento krok bude právně vyžadován a občanům EU zajistí povolení dál legálně žít a pracovat v Británii. Nicméně lhůta, ve které tak budou muset učinit, bude dostatečně dlouhá, až do dvou let. 4. Budou britským občanům v EU poskytnuty stejné záruky? - Jednání s EU právě probíhají a britská vláda očekává, že EU a její členské státy poskytnou stejné záruky britským občanům žijícím v Evropě. 5. Jak na tom budou Irové? - Práva Britů v Irsku a Irů v Británii jsou zakotvena v Irském zákonu z roku 1949 a návrhy v tomto programu se jich nijak netýkají. Ustanovení mezi oběma zeměmi jsou staršího data, než je jejich členství v EU.

- Z toho vyplývá, že Irové nebudou muset žádat o status usedlíka, aby ochránili svá práva.

Zdroj: ČTK