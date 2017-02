Britská vláda zveřejnila plán brexitu, potvrdil tvrdý přístup Mayové

Zveřejnění takzvané bílé knihy oznámil krátce po půldruhé SEČ ministr pro brexit David Davis. V projevu v parlamentu uvedl, že dokument se zakládá na dvanácti pilířích brexitu, které při svém projevu na počátku letošního roku představila britská premiérka (více zde).



„Těchto 12 bodů má jediný cíl - vybudovat nové partnerství s Evropskou unií, které bude založeno v zájmu nás všech,“ uvedl. Nové strategické partnerství lze podle Davise vyjednat až ve chvíli, kdy Británie opustí jednotný trh. Základy pro nové dohody však podle něj mohou být položeny už dnes.

Ve hře je také přechodná dohoda, která překlene období těsně po brexitu. Davis dále nastínil, že on sám by si přál dohodu ohledně co nejnižších či nulových celních tarifů. To však předpokládá těsnou obchodní dohodu s EU.

Opozice vedená liberálními demokraty a částí labouristů si bezprostředně po vystoupení Davise stěžovala, že dokument byl zveřejněn pozdě a poslanci nebudou mít dostatek času na jeho prostudování. Stoupenci Skotské národní strany prohlásili, že se ze strany vlády jedná o „nedostatek respektu k poslancům“.

„Nepřistupujeme k vyjednávání v očekávání porážky, ale úspěchu. Jsme velkým globální národem, který může Evropě mnoho nabídnout,“ píše v předmluvě 77stránkového dokumentu Mayová. Za úvodním slovem následuje výpis 12 základních bodů, na které se bude vyjednávací tým britské vlády soustředit (kompletní dokument v angličtině najdete zde).

Po vzoru projevu premiérky

Nejdůležitějšími body jsou mimo jiné odchod z jednotného evropského trhu, odstoupení od Soudního dvora EU a zpřísnění imigrační politiky. Dojednání nové celní dohody s EU a vyjednání nových obchodních dohod je pak možné až po definitivním vystoupení Británie z Unie.

Velkým tématem při vyjednávání brexitu bude také otázka migrace. Vláda v dokumentu slibuje, že vytvoří imigrační systém, který umožní lepší kontrolu nad lidmi překračujícími britské hranice. Přáním vlády je, aby do země proudili zejména takoví lidé, kteří pomohou Británii prosperovat. Zpřísnění imigračního systému má podle dokumentu schválit parlament, což může podle britských komentátorů přinést další rozkol do Labouristické strany, jejíž část právě přísnější ochranu hranic požaduje.

O svou budoucnost se naopak nemusí bát zahraniční studenti. Otázka cizinců pracujících v Británii a Britů žijících v zemích EU bude podle vlády předmětem vyjednávání. Žádná přesnější opatření dokument v tomto ohledu nenabízí, což se dá říct o celé bílé knize. Spíš než konkrétní opatření nabízí jen mírné rozšíření lednového projevu premiérky.

Klíčový zákon a cesta k brexitu

Poslanci dlouho tlačili na premiérku Theresu Mayovou, aby plány na vyjednávání podmínek brexitu zveřejnila ještě před hlasováním o příslušném zákonu, píše BBC. Ten parlament schválil ve středu a poslancům umožní hlasovat o zahájení vyjednávání s EU (více zde). Posvěcení parlamentu nařídil na počátku letošního roku Nejvyšší soud (více zde).

Schvalovací proces zákona o zahájení brexitu ještě projde parlamentními výbory a závěrečným hlasováním nejpravděpodobněji 8. února. Posledním krokem má být potvrzení zákona o brexitu královnou Alžbětou II.

Mayová dlouho bojovala o to, aby o zahájení a průběhu brexitu rozhodla sama vláda. Premiérka tvrdila, že kabinet k tomu dostal mandát od voličů, kteří se loni v červnovém referendu vyslovili pro odchodu země z EU (vše o referendu zde). Vláda chtěla původně brexit spustit do konce března, nejspíš tak ale učiní již 9. března na summitu EU v Bruselu.